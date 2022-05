Los sindicatos sitúan la línea roja en los presupuestos de las administraciones

Los sindicatos llaman a la participación masiva en el Paro por León de 12 a 1 del mediodía y la Manifestación por el futuro de la provincia a las 8 de la tarde de este jueves. Aseguran que el éxito de la jornada reivindicativa está asegurado. Las cuatro centrales convocantes: UGT, Comisiones Obreras, CGT y USO mantienen que la provincia navega en un futuro incierto y lleno de sombras por la incompetencia de los responsables de las administraciones autonómica y estatal que no han sabido responder a la llamada de la ciudadanía que hace dos años salió a la calle por los mismos motivos: falta de actividad económica, industrialización y despoblación. Ninguno de los proyectos con los que intentaron amortiguar estas protestas se han puesto en marcha, por ello el secretario provincial de Comisiones Obreras preguntaba a los políticos si creen que los leoneses somos tontos. Xosepe Vega sitúa la línea roja en los Presupuestos de ambas administraciones, ese es el horizonte que realmente expresa la actitud de los políticos.

Un conflicto que no parará con la jornada de este jueves y anuncian se va a recrudecer. Para el secretario los leoneses estamos perdiendo por la colonización de la Junta y del Gobierno central por ello exige unidad de acción porque no puede haber fisuras en estas reivindicaciones aludiendo a la no participación de la FELE en el paro de mediodía.

Señalan que parte del problema es la falta de análisis de las necesidades y problemas de la provincia, por ello exigían un instrumento jurídico, como pudo ser la Mesa por León, para que sean los propios expertos leoneses los que diagnostiquen las necesidades dar las soluciones que no llegan desde los despachos de Madrid o Valladolid.