Miel contra bacterias resistentes a los antibióticos

Un artículo publicado en la revista ‘Antibiotics’ titulado ‘Honey: Another Alternative in the Fight against Antibiotic-Resistant Bacteria? / Miel: ¿Otra alternativa en la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos?’, señala que dicho producto alimenticio podría convertirse en un posible complemento terapéutico en el tratamiento de bacterias resistentes a los antibióticos, contra las que la miel ya ha demostrado ser eficaz.

El texto, cuya primera firmante es la investigadora Patricia Combarros-Fuertes, del Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León (ULE), apunta que “las características intrínsecas y la compleja composición de la miel, en la que se incluyen diferentes sustancias con propiedades antimicrobianas, la convierten en un agente antimicrobiano con múltiples y diferentes sitios diana en la lucha contra las bacterias”, y destaca también como dato favorable “la dificultad para desarrollar resistencia a la miel”, si bien se afirma que “a pesar de todos estos activos, la miel posee algunas limitaciones y debe cumplir una serie de requisitos para poder utilizarse con fines médicos”.

La motivación del estudio parte del problema ocasionado por la aparición y rápida propagación de bacterias resistentes a los antibióticos, que constituye una de las preocupaciones más urgentes “no solo para la salud humana, sino también para los animales, granjas, alimentos, agua y ecosistemas naturales conectados con los humanos en todo el mundo”.

Este trabajo recopila los resultados de los estudios de numerosos grupos de investigación, entre los que se encuentran los llevados a cabo por el grupo BALAT (Bacterias Lácticas y Aplicación Tecnológica), del Departamento de Higiene de los Alimentos de la ULE, en la búsqueda de compuestos bioactivos de diferentes variedades de miel española, sus propiedades antimicrobianas y los mecanismos de acción antibacteriana, previamente publicados en otras revistas científicas.