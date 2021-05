Labiana llegará a los tribunales por la compra de Ovejero

El grupo Labiana sigue luchando por Laboratorios Ovejero. EN un nuevo gesto de compromiso con la industria leonesa, su director Ejecutivo Manuel Ramos anuncia que una vez finalizada la adquisición trasladarán la sede social de Labiana Life a León. Un paso más ha dicho tras la inversión y el proyecto de futuro consensuado con la fundación anclaje.

No conocen los motivos por los que el actual director de Ovejero rompió la negociación, pero creen que se debe a intereses personales. Respecto a los terceros en discordia, el grupo Zendal, Ramos no tiene pelos en la lengua, aún no han demostrado dice qué van a hacer por Ovejero. Labiana llegará hasta los tribunales si es necesario

Así las cosas, los trabajadores continúan con su huelga. Llevan ya 10 días de paro indefinido y mañana han convocado una caravana de vehículos para exigir una solución y el pago de los salarios adeudados. Saldrán a las 12:30 horas de las instalaciones de la empresa