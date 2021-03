Las brigadas de extinción de incendios trabajan en la extinción del fuego en Ranedo de Curueño

Un total de siete medios aéreos y varios terrestres trabajan en estos momentos en la extinción del incendio originado Ranedo de Curueño, cuya columna de humo ha sido visible en varios momentos desde la capital El incendio se originó en una ladera del conocido como pico muelas y hasta el momento afecta a un robledal y una zona de repoblación de pinos preocupa las ligeras rachas de viento la pendiente del lugar, que dificulta la extinción y aviva las llamas. El alcalde de Valdepiélago, Julio González nos ha contado que esperan tenerlo controlado antes de que caiga la noche. Aseguraba a Onda Cero que podría ser provocado.

Carlos es un vecino de la zona que desde su ventana ha seguido la evolución del fuego desde medio día, no temen que las llamas se acerquen a las casas. Aún así, la Junta de Castilla y León declaró el 'Nivel 1', por lo que no descarta la necesidad de poner en práctica medidas para la protección de personas y de los bienes no forestales que puedan verse amenazados por el fuego.

La Junta de Castilla y León ha movilizado dos helicópteros y sus medios terrestres, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha trasladado a la zona dos aviones anfibios de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), un helicóptero Kamov de Ibias (Asturias), un helicóptero con su Brigada Forestal de Tabuyo del Monte (León) y un avión de coordinación de la base de Matacán (Salamanca).

En cuanto a los medios terrestres, se encuentran en la zona dos autobombas, tres romeos (cuadrillas de tierra), tres bulldozer, tres técnicos y cinco agentes medioambientales.