El alcalde de León critica al ministro Puente por llevarse RyanAir a Valladolid

Tras la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, el ministro Oscar Puente y el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, la compañía aérea eligió los aeropuertos de Valladolid, Santander, Vigo, Murcia y Cádiz como base de sus vuelos en España con una inversión de 5.000 millones de euros.

El alcalde de León, José Antonio Diez, no se mostró extrañado de que otra oportunidad se desvíe para Valladolid donde se suelen centralizar todos los proyectos. Tampoco le ha sorprendido que se elija Valladolid criticando la decisión sectaria de Oscar Puente que no asume que ya no es el alcalde de Valladolid o quizá esté preparando su vuelta a la alcaldía pucelana.