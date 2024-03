El acusado del crimen del botellón en La Torre pide perdón, la acusación asegura que sabía lo que hacía

LEER MÁS Los forenses señalan que la puñalada de Jorge fue mortal que no se provoca con un aspaviento

En su declaración final Jorge ha pedido perdón a la familia, “lo lamento muchísimo” ha dicho, avergonzado porque no podía mirar a la familia de Mario presente en la sala. Aseguró que en ningún momento tuvo la intención de hacer lo que hizo y que no entiende como lo pudo hacer. Para terminar dijo que espera que la familia pase el duelo con lo que exprese la sentencia.

La fiscalía ha expuesto su informe dejando claro que el acusado mató a Mario con alevosía y de forma sorpresiva sin posibilidad de defenderse. Consideró extraordinario que todos los testigos coinciden en los hechos. Que los forenses han acreditado que la herida con la navaja no se puede hacer sin voluntad o con un movimiento de aspaviento como dijo el acusado. También quedó demostrado que el acusado actuó consciente de lo que hacía.

La acusación particular ha subrayado los antecedentes penales de Jorge. El abogado de la acusación también aseguró que no es común llevar una navaja de 16 cms de hoja cuando uno sale a divertirse como es el caso y que se la clava en el pecho y eso no se hace para atemorizar, como declaró el acusado, se hace para matar. Para la acusación Jorge está en sus cabales, Jorge no colaboró con la investigación; Jorge no reparó el daño y no es consumidor de droga, por tanto no hay atenuantes posibles.

La defensa sostiene que este caso no es de asesinato. Culpó al fallecido por no prever lo que podía hacer un hombre loco con una navaja. También ha puesto en duda la actuación del servicio de emergencias ya que según la defensa la herida no era mortal, y que si le hubiera atendido otro médico no estaría muerto.

La Defensa alude a que se está juzgando una pelea entre jóvenes, con alcohol de por medio, en la que se escapa una navaja.

Termina concediendo que el caso se puede entender como homicidio imprudente.

Ahora el magistrado elaborará el objeto del veredicto que entregará el lunes al jurado popular que comenzará desde entonces a deliberar.