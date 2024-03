Preguntan si habrá Policías suficientes en Semana Santa

En este sentido, ha precisado que no les sorprende este modo de gestionar del alcalde porque “lo de poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía” ya lo hacía cuando era alcalde de Seseña ya que hasta 26 días estuvieron en el año 2012 las vecinas y vecinos de Seseña sin Policía Local gracias a Carlos Velázquez cuando era alcalde, con expedientes disciplinarios por no hacer horas extra que luego no cobraban.

“El mismo modus operandi de ahora, la Policía Local hace horas extra para garantizar la seguridad en eventos como carreras, procesiones, conciertos, etcétera, y el alcalde no les quiere pagar”, ha explicado Noelia de la Cruz, y es por eso porque la Policía Local ha decidido continuar con su trabajo y no prestarse voluntarios a realizar horas extra que saben que no van a cobrar.

Así que, ha denunciado, la culpa no es de los agentes, sino del alcalde Velázquez que “con sus decisiones y su mala gestión puede acarrear consecuencias negativas en la seguridad de la ciudad de Toledo” y ha insistido, la Policía Local “no está pidiendo más dinero, está pidiendo el dinero que se le debe por haber trabajado y el cumplimiento del Plan de Modernización firmado para evitar este tipo de situaciones” y que “supone grandes avances en el plano laboral de los agentes como en el plano de mejora de la calidad del servicio a los ciudadanos”:

Para Noelia de la Cruz, el mes de marzo será recordado por la policía como “el marzo negro” porque “no existe un precedente en la administración en la que no se hayan pagado los servicios prestados por los funcionarios”. A su juicio, el alcalde debe dar muchas explicaciones de lo que está haciendo y porqué lo está haciendo.

Al igual que por su dejadez al no prorrogar o convocar un nuevo concurso de renting de los cinco coches de policía, que ahora no están al servicio de la ciudad, y que tardarán meses en llegar, cuando al mismo tiempo, el alcalde sí tiene tiempo de elegir un coche de alta gama para la alcaldía.

Cuestionado el concejal de Personal

Del mismo modo, ha dicho Noelia de la Cruz, deberá explicar de por qué no pasaron a los grupos políticos del Ayuntamiento el escrito del delegado del sindicato de Policía Local SPL-CLM en Toledo, en el que pedía el cese del concejal de Personal, y que iba dirigido a todos los grupos de la Corporación local.

Un escrito en el que se cuestiona la pretensión de las manifestaciones vertidas por el concejal de Personal, preguntándose si lo que pretendía era coaccionar la libertad sindical, y en el que se desprende también, que se ha denunciado a este edil en el Juzgado de Instrucción, por si su comportamiento fuera constitutivo de delito.

Todo esto, para el Grupo Municipal Socialista, se está traduciendo en una merma de la seguridad ciudadana en Toledo y en el colapso, en cuestión de movilidad y tráfico, que se está viendo en la ciudad durante las últimas semanas y que ha provocado también, la suspensión de la media maratón del próximo domingo al no garantizarse la seguridad de la misma.

Ante esto, Noelia de la Cruz pregunta al alcalde: “¿Cómo es posible que el concejal de Deportes presentara la media maratón sabiendo que no estaba garantizada la seguridad en la prueba y 24 horas después la suspende culpabilizando a la Policía Local?”.

Y prosigue: “En qué estaba pensando Carlos Velázquez cuando permitió a su concejal presentar una carrera a sabiendas de que no se garantizaba la seguridad de las personas que iban a participar en ella”, aludiendo, además que quien se lo van a agradecer son sus compañeros de partido de Talavera de la Reina, que han reabierto las inscripciones para media maratón ante la anulación de la que se iba desarrollar en Toledo.