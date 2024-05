El debate por la Ley de amnistía se "cuela" en el Día del Corpus

En declaraciones a los medios, en la puerta de la Catedral, el líder de los 'populares' ha afirmado que hoy "no puede dejar a un lado" el hecho de que "mientras que nosotros estaremos procesionando, otros tendrán la responsabilidad de decidir si los castellanomanchegos somos iguales o no que el resto de los españoles". Es por ello que ha pedido a los que tienen la posibilidad de parar este "atropello", que "lo paren" porque sería "una muy mala noticia para Toledo y para Castilla-La Mancha" que hoy cuando finalice el Corpus 2024 los castellanomanchegos se conviertan en "ciudadanos de segunda" y tengan "menos derechos" que el resto de ciudadanos, sobre todo que los que han querido romper España dando un golpe de estado. Así, Paco Núñez ha esperado "no tener que lamentar esa mala noticia" y ha insistido en que desde el PP mirarán lo que sucede en Madrid "con preocupación y de reojo".

Asimismo, ha deseado un feliz Corpus a todos los toledanos y a todos los castellanomanchegos y, en concreto, ha querido felicitar al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, por el "fantástico" Corpus que ha organizado en este año 2024. Ha dicho que hoy el PP quería estar "en este día grande de Toledo" para seguir demostrando "nuestra apuesta por lo nuestro, por nuestra tradición, por aquello que nos hace diferentes, por aquello en lo que nos hemos criado y por lo que generación tras generación ha trabajado y ha luchado para mantenerlo vivo".

"El Corpus es cultura, el Corpus es economía, porque no hay más que ver cómo está la ciudad de Toledo y la fortaleza económica de la ciudad de Toledo durante estos días. El Corpus es Toledo y es Castilla-La Mancha y yo por eso me siento muy orgulloso de poder participar en estos actos", ha concluido.