El festival de Jazz 'Ciudad de Talavera' echa el telón tras una semana musical

El Festival Internacional de Jazz ‘Ciudad de Talavera’ ha echado el telón a la XIX edición con un concierto que ha contado con la prodigiosa voz de Celia Vergara y su quinteto. Gran acogida de público, que ha vuelto a completar el aforo dispuesto en cumplimiento a la normativa sanitaria, para disfrutar de la actuación que ha puesto el cierre a un exitoso festival que se ha prolongado durante más de una semana.

La voz de la actriz de doblaje, profesora y cantante Celia Vergara ha estado acompañada por Joaquín Chacón, a la guitarra, Antonio Calero, en la batería, Roberto Bazán, al trombón, y Daniel Casielles, al bajo.

El concejal de Promoción Cultural, Carlos Gil, ha asistido a este último concierto en la Plaza del Pan para recordar la importancia que ha tenido este evento en un contexto de pandemia en el que ha sido fundamental el plan de contingencia para compaginar la celebración de un festival seguro y dar cumplimiento a las exigencias sanitarias en vigor.

Acompañado por el concejal de Promoción y Planificación de Talavera Ferial, Roberto Gallegos, y por el presidente de la Asociación Músico-Cultural Always Elvis, Benedicto Tapetado, el edil ha dado la bienvenida al quinteto y les ha invitado a repetir en un futuro. Igualmente, ha agradecido al público la entrega que han mostrado toda la semana por este festival, que se ha programado en el marco del programa estival ‘Talavera, mucho por ver’.

Celia Vergara y sus compañeros a los instrumentos han ofrecido los mejores temas del álbum ‘Time to play’, así como parte de otro de sus trabajos, ‘Vergara’, en el que muestra la evolución de su carrera y de los músicos de los que se ha ido acompañando a lo largo de su trayectoria. No han faltado tampoco sus versiones propias de temas archiconocidos, más y menos actuales, como ‘I love rock and roll’ o ‘Chandelier’.

De esta forma ha querido mostrar su versatilidad sobre el escenario, donde ha aseverado que nunca ha cerrado las puertas a ningún tipo de música.