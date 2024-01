Ligero aumento de población en Cuenca, aunque lejos de la de hace más de una década

LEER MÁS La Comisión Europea reconoce a Cuenca como zona poco poblada

Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que la provincia tenía 1.924 habitantes más que el año anterior, lo que representa un incremento del 0,98 por ciento.

Han crecido sobre todo localidades como Tarancón, Horcajo de Santiago y Montalbo.

También Iniesta, Motilla del Palancar o Casasimarro.

Sin embargo, el número total de habitantes es menor que los registrados en 2018, cuando la población era de 197.222 habitantes.

Y de 2011, cuando se alcanzaron los 219.138. Desde entonces se han perdido 21.819 habitantes, lo que representa una merma poblacional de casi el 10 por ciento.

Valoraciones

En este sentido, desde la Comisión de lucha contra la despoblación de CEOE CEPYME Cuenca han precisado que Cuenca ha mantenido la dinámica que se ha producido en todas las provincias de Castilla-La Mancha, pues todas han ganado población en 2023 respecto a 2022, mejorando por lo tanto también sus datos de densidad de población.

No obstante, Cuenca no había registrado una subida de habitantes en el padrón desde el año 2011, es decir no habían crecido los habitantes en la comparación con el año pasado en doce años.

Hace dos décadas, en 2003, había en Cuenca 202.982 habitantes, 5.843 más que en la actualidad.