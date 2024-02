Doctora agredida verbalmente en Torralba: "Una gran parte de la población me grita y me dice panchita de mierda"

En declaraciones a Onda Cero, Kiara, de 29 años y nacionalidad colombiana, ha manifestado que se encuentra fatal y emocionalmente no está bien porque lo que le ocurrió el pasado viernes en el trabajo “no es algo puntual sino que me ha sucedido a menudo”.

En lo que va de año ya son cuatro veces las que ha sufrido agresiones, dos de ellas verbales en Torralba y otras dos en Villarrubia de los Ojos, "donde estuvieron a punto de pegarme."

Asegura que nunca ha tenido quejas por la atención que da a los pacientes y que todo lo que le ha ocurrido ha sido porque es extracomunitaria.

Dice Kiara que le han dicho “latina de mierda”, “hija de puta”, “panchita de mierda”, “vete a tu país” o “sudaca de mierda”. Asegura que todo es una discriminación hacia su persona y pide respeto y humanidad.

"La paciente expresó comentarios racistas"

El último de estos episodios ocurrió el pasado viernes cuando una paciente llegó con 50 minutos de retraso al centro de salud de Torralba. “La semana anterior ya llegó a una cita médica con una hora de retraso y le pude atender, pero en esta ocasión no lo podía hacer porque había dos pacientes esperando y después me tenía que ir a Carrión para hacer una guardia”, ha manifestado Kiara.

Cuando entró en la consulta con uno de los pacientes que estaban esperando oyó a esa mujer decir expresiones como “hay que joderse con los panchitos de mierda”, “no merecemos a gente como tú, veta a tu puto país” o “eres una latina de mierda, no sirves para nada”.

Después de este episodio, Kiara relata que comenzó a temblar y a llorar, sufrió una crisis de ansiedad. Un agente de la Policía Local de Torralba acudió al centro de salud pero, según la doctora, “me trató fatal, me dijo que mi caso no era urgente, que no era una agresión y que además su turno acababa a las tres de la tarde y que llamara a la Guardia Civil”.

La Benemérita acudió y la sanitaria asegura que en esta ocasión los agentes “me apoyaron y me dijeron que el proceder del policía había estado mal y que me tenía que haber tomado declaración”.

Kiara asegura que la paciente expresó comentarios racistas y afirma que hay pacientes que se ofrecieron a contar lo que había sucedido.

"Gran parte de la población de Torralba me trata mal"

“No puedo ir a un lugar donde me tratan mal, una gran parte de la población de Torralba me trata mal, me gritan o me llaman panchita de mierda y así no puedo vivir”, afirma Kiara, quien indica que no sabe lo que va a hacer en las próximas fechas, “descansaré unos días y aunque me gusta mi trabajo ahora me supone una relación tóxica”.