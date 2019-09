Ya se puede usar con normalidad la piscina olímpica del Rey Juan Carlos de Ciudad Real

El concejal de Deportes, Antonio Gallego, ha manifestado en Onda Cero que es complicado identificar a la persona o personas que defecaron ayer por la tarde en el vaso de la piscina y que obligó a los bañistas a trasladarse a la otra piscina que tiene el Polideportivo.

Al parecer, lo sucedido obedeció a un reto viral que se ha ido extendido por muchos puntos de España.

El Ayuntamiento no va a presentar ninguna denuncia porque, según Gallego, no tienen forma de demostrar lo sucedido. No hubo necesidad de cambiar el agua y lo que se hizo fue limpiar y desinfectar todo el vaso de la piscina.

El Patronato Municipal de Deportes ha pedidos a los socorristas que estén vigilantes por si ven alguna actitud sospechosa en el agua.

Y es que Antonio Gallego ha subrayado que no es la primera vez que esto sucede, ya que a primeros de julio ocurrió lo mismo en la piscina del Polideportivo Puerta de Santa María.

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha manifestado que estos hechos son actos que no se pueden consentir.

Martinez ha indicado que hay que trabajar más educando para que la ciudadanía sea más cívica.