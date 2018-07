Una plataforma de militantes del Psoe no presentará candidato en el Congreso Provincial

Ante la convocatoria exprés del próximo Congreso Provincial del PSOE en Ciudad Real y de las diferentes asambleas que se celebrarán en las agrupaciones del partido, la Plataforma Ciudad Real de Apoyo al 39 Congreso ha decidido no concurrir con candidato propio a las primarias provinciales.

Según la Plataforma, la razón principal es la decisión de la actual Ejecutiva Provincial de disponer como requisito, reunir como mínimo, el aval del 20% del cuerpo electoral. Aseguran que imponer ese alto porcentaje contraviene lo dispuesto en el 39 Congreso Federal que posibilita situarlo en el 3% y teniendo el antecedente reciente del Congreso Regional donde se dispuso del 10%.

Es por tanto, dicen, inaceptable imponer el 20% de avales y esto solo puede obedecer al objetivo de obstaculizar el desarrollo de las primarias provinciales y la democratización interna del partido en la provincia.

En segundo lugar, esta Plataforma de críticos del Psoe de Ciudad Real indica que no presenta candidato debido al clima de hostilidad contra el sector crítico, vivido en el reciente XI Congreso Regional en Toledo, que no ayuda para el desarrollo y la consolidación de las elecciones primarias en Castilla-La Mancha. Esta situación supone desde su punto de vista, quedarse anclado en el pasado, para perpetuarse en los cargos y, no abrir el partido a la participación de la militancia.

La Plataforma de Ciudad Real señala que si el PSOE de esta región quiere desarrollar el derecho a concurrir en elecciones primarias, estas deben encauzarse en un clima de respeto mutuo al dialogo interno.

Por último, han manifestado su deseo de continuar la labor como grupo de opinión, y de seguir trabajando por hacer un PSOE más democrático internamente y más cercano a los problemas de los ciudadanos como está dispuesto en las resoluciones del 39 Congreso Federal.