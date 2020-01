Almodóvar y su película "Dolor y gloria", grandes triunfadores en los Premios Goya

En concreto, ha recibido en la fiesta del cine español los Goya en las categorías de montaje, guion original (Pedro Almodóvar), actriz de reparto (Julieta Serrano), actor protagonista (Antonio Banderas), música original, mejor dirección (Pedro Almodóvar) y mejor película.

Por su parte, la otra gran favorita en los Premios Goya, “Mientras dure la guerra”, de Alejandro Amenábar, ha sido premiada con cinco galardones.

"El cine es la experiencia más importante de mi vida, tanto como espectador como director, y mis películas hablan de cine: los personajes a veces se explican a sí mismos a través de él o cuentan historias como director y guionista", ha afirmado Pedro Almodóvar.

Además, ha agradecido a todo el equipo el trabajo, porque "escribir un guion se puede hacer en solitario, pero una película es imposible hacerla solo". Almodóvar ha subido con parte del equipo una vez más, para recoger el galardón a mejor película, y ha cerrado su intervención con un agradecimiento general. "Gracias, porque nos habéis hecho muy felices esta noche", ha concluido.

Pedro Almodóvar ha pedido al recoger el premio Goya a Mejor Dirección "protección de Estado" para el cine de autor independiente, que está en "serias vías de extinción", dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordando que el cine español también "atraviesa zonas oscuras".

"Sin contradecir lo que ha dicho el presidente de la Academia, Mariano Barroso, el cine español atraviesa una buena situación pero también zonas muy oscuras", ha señalado en su discurso el cineasta manchego, aludiendo a Sánchez y esperando que no le "molestara", ya que sabía que acudía como "invitado".

"Ese va a ser nuestro futuro y ese será el futuro de los directores: para esta gente, está más difícil que antes", ha señalado al subir al escenario.

Pedro Almodóvar, ganador del Mejor Guion Original en los Premios Goya, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será el "coautor del guion" de los ciudadanos españoles en los próximos cuatro años y espera que le "vaya muy bien".

"Me han dicho que ha venido el presidente del Gobierno. ¿Es eso cierto? ¿Está? En los próximos cuatro años va a ser el coautor del guion de nosotros, los ciudadanos españoles, y espero que le vaya muy bien, porque si a él le va muy bien, nos irá bien a todos los demás", ha indicado al subir a recoger el premio.

Almodóvar ha dedicado el premio expresamente a su hermano Agustín Almodóvar y a Lola García, quien le pasa los guiones a limpio. Además, ha recordado el germen de 'Dolor y gloria', en el momento en que esta convaleciente por una operación de espalda.

"Me sumergía en la piscina y era el momento más feliz del día, toda la tensión desaparecía. Después de repetir esto durante casi un mes, en ese verano tomaba nota de las sensaciones que me producía, lo que me llevaron a otras: la corriente de la infancia, que adoro muchísimo. Ahí estaba mi madre, lavando, cantando y hablando de sus cosas y era para mí una fiesta", ha apuntado.

El siguiente objetivo del director manchego son los Oscar ya que “Dolor y Gloria” está nominada a mejor película internacional. La gala se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.