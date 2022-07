Popular escritora de Campo de Criptana, “ojito derecho” de Antonio Gala e icono de los jóvenes creadores de su fundación, con tan solo diecisiete años publicó ya su primer libro de cuentos “Ensayos Sobre Un Personaje Incompleto”, y a partir de ahí se multiplicaron otros cuentos, relatos y también novelas.

Tras darse a conocer en brillantes encuentros literarios, foros y colaboraciones, con “Avenida de la Luz”, historia inspirada en una canción de Loquillo evocadora de un submundo en Barcelona, saltó a la popularidad. Luego llegó “Sortilegio”, pero sin duda el libro que le ha terminado de catapultar al universo de los más prestigiosos escritores de este país ha sido “La Biblioteca de Fuego”, bendecido por el Premio Azorín de Novela que en la edición 2022 le concedió Editorial Planeta.

En la vorágine de este momento dulce pero intenso; participa, colabora, pregona en su pueblo, y está muy presente en toda la comarca, tras muchos años proponiéndola como candidata a “Los Corazón de la Mancha”, llegó el momento de hacer esta distinción tan avalada, efectiva y oficial.

María Zaragoza en una reciente visita a Onda Cero Alcázar / OC

P. Hace unas semanas presentaste “La Biblioteca de Fuego” en Campo de Criptana, desde entonces ¿cómo está resultando la promoción? ¿Van bien las ventas?

R: Imagino que sí, a juzgar por la cantidad de gente que se pone en contacto conmigo para comentarlo, pero no sé cifras exactas. Lo importante ahora es que la novela está gustando y que los lectores están felices e implicados con ella.

P. ¿Este verano vas a poder disfrutar de familia y pueblo, a pesar de la agenda?

R: No lo sé. Ojalá. Intentaré aprovechar que en agosto suelen estar más paradas las cosas.

P. Alguna sugerencia o momento clave en tu trayectoria que hayamos pasado por alto en la introducción…

R: Realidades de humo, que fue el libro que escribí en la Fundación Antonio Gala, estaba compuesto por tres historias. Una de ellas la adaptamos a cómic, cuya traducción en Brasil es muy popular; otra se adaptó al cine en México; sobre la tercera estamos trabajando para darle un nuevo formato. Este libro se reeditará en digital y audiolibro próximamente.

La escritora María Zaragoza en Onda Cero / ondacero.es

P. ¿Qué le pides al futuro?

R: Poder seguir creando mundos con libertad.

P. ¿A qué compañeros o compañeras, grandes firmas del país, admiras o te une una buena relación con ellos?

R: Admiro a mucha gente, a casi todo el mundo en realidad, porque todos los escritores tienen algo que aportar que los diferencia. Admiro mucho a Elvira Lindo, Eduardo Mendoza, Cristina Fernández Cubas, Elia Barceló, Antonio Muñoz Molina o Rosa Montero, por poner ejemplos. Tengo buena relación con muchos. Nombrar a unos sería menospreciar a los no nombrados.

P. Algún otro premio o reconocimiento que te haga especial ilusión y anhelas conseguir.

R: Cuando sea mayor, aquellos que reconocen una carrera, como el Cervantes. De momento soy una niña escritora, ¡hace sólo 22 años que publico! Me queda todo por delante.

Recogiendo el premio "Azorín" / EFE

P. ¿Cómo animarías a quienes desconozcan tu obra para hacerse con cualquiera de tus libros?

R: Eso no sé si es algo que los escritores deberíamos contestar, porque no tenemos una visión objetiva de nuestra propia obra, pero sí me gustaría que se acercasen a ella por la aventura, por la búsqueda de algo distinto y con personalidad. Si lo he conseguido, satisfecha quedo.

P. ¿Quieres dedicar este premio?

R: A mi familia materna, que siempre ha sido el apoyo que cualquiera desearía para sí. Que nunca han dudado de mí. Que siempre me han permitido equivocarme, equivocarme más y equivocarme mejor. Sin ellos no estaría hoy aquí.