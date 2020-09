Declaraciones de la alcaldesa de Alcázar ante prórroga de medidas extraordinarias

Según la alcaldesa Rosa Melchor, con esta prórroga no se da ningún cambio pero nos debe servir a todos los ciudadanos para hacer una reflexión compartida sobre que la pandemia no ha pasado, que el virus sigue con nosotros y que hay que seguir extremando las precauciones para evitar la propagación, frenar el contagio y sobre todo, para que no haya consecuencias para la salud ni para la economía irreversibles, como podría ocurrir en caso de que no pudiésemos frenar el contagio con este tipo de medidas.

La alcaldesa, ha gradecido nuevamente a aquellos vecinos y vecinas su comportamiento ejemplar, generoso y solidario con el resto de la ciudadanía, y ha querido hacer una llamada de atención a todos aquellos que no están extremando debidamente las precauciones, o que podrían haber relajado las medidas de seguridad, pensando que el peligro ya ha pasado. “Sigue habiendo peligro y yo creo que es adecuado y responsable por parte de la autoridad sanitaria ampliar estos 14 días para garantizar que cuando haya que dejar de aplicar las medidas extraordinarias sea porque en Alcázar de San Juan no existen brotes ni existe ningún positivo.” Si bien es cierto que en los primeros días de agosto se registraron 51 casos, en las última semana se ha producido 76 casos, por lo tanto no ha dejado de haber brotes y contagios y por ello, afirma la alcaldesa que “yo creo que ha llevado a la responsabilidad a la autoridad sanitaria a hacer una resolución en la que se nos recomienda a aplicar estas medidas otras dos semanas más”.

El inicio de la prórroga coincide con lo que hubiera sido el comienzo de la Feria “pero este año no hay Feria y no la hay para preservar y proteger la salud de nuestros semejantes. Por lo tanto no hay que relajarse tampoco ahora, precisamente no hay Feria ni actos relacionados con ella para evitar los contagios y eso invita a no tener tentación de convocar o de realizar ningún tipo de evento que esté llamado a las concentraciones y que pudiera volver a poner en riesgo la salud de la población alcazareña”. Por eso ha recomendado, como hizo hace 14 días, evitar las reuniones familiares en grupos de más de 10 personas, intentar no mezclar grupos de convivientes y por lo tanto cerrar lo más posible el círculo, “porque es el único modo de atajar las expansión del contagio. Todos juntos, poniendo cada uno de nuestra parte saldremos bien de esta situación”.

Realmente entre el decreto regional, que es el que ahora rige en toda Castilla-la Mancha y las medidas extraordinarias de Alcázar de San Juan, hay muy pocas diferencias. Entre ellas, la limitación de aforo en espectáculos, en Alcázar están prohibidos los espectáculos públicos, y el resto de medidas relacionadas con el comercio, la hostelería y con la restauración, son muy parecidas, con la única diferenciación clara del no uso del servicio de barra y la limitación de aforo.

Cuando hayan pasado estos 14 días si no hay otra prórroga u otra resolución que prorrogue la situación, lo que está claro es que volveremos al día en que entró en vigor el decreto de la Junta, con las limitaciones en toda Castilla-La Mancha. Seguiremos teniendo restricciones hasta que las levante el Gobierno Regional.