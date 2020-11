Mayte Grueso, su portavoz, reclama a los consistorios de los cinco pueblos que pertenecen a esta comarca y a todos los partidos políticos que están representados en los mismos, "que cumplan con sus programas electorales y con las mociones que votaron hace unos meses donde se erigían como defensores del hospital de Tomelloso y de los centros de salud de Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Cinco Casas y Tomelloso."

Llevamos más de 13 años de espera para que alguien se haga cargo de verdad de luchar por la sanidad en nuestra comarca. "La ciudadanía está cansada de la desidia y de la falta de contundencia de los ayuntamientos y de todos los partidos políticos que los componen. Por ello, exigen actúen de manera pronta, rotunda y eficaz, utilizando todos los mecanismos institucionales de los que disponen para exigir que se dote a los cinco pueblos de la comarca con lo que es justo en materia sanitaria".

Estan hartos de las excusas que llegan desde el Gobierno Regional y desde la dirección del SESCAM, haciéndose eco de lo mucho que ha mejorado la situación en el Hospital de Tomelloso desde que entraron en el gobierno en 2015. No se cansan de decir que "el hospital no se privatizó gracias a su gestión y de lo mucho que se ha invertido desde entonces. Parece ser que su memoria es selectiva, y no recuerdan que fueron muchas las voces ciudadanas que se alzaron para defender la Sanidad Pública y que no se ha recuperado la actividad que el Hospital de Tomelloso realizaba en el año 2010, previo a la era Cospedal donde se le dio el hachazo definitivo a nuestra comarca."

En nota de prensa, reconocen que es cierto que desde el año 2015 se han recuperado algunos profesionales (sobre todo enfermeras y auxiliares) pero que no nos engañen repasando una y otra vez sus éxitos. NO han recuperado el servicio de Microbiología que se perdió en 2012, sólo tenemos UN radiólogo en plantilla (cuando en 2010 trabajaban TRES en nuestro hospital), NO tenemos cardiólogo, NO se realizan cirugías importantes (en el año 2010 se realizaban intervenciones de columna), NO tenemos una Unidad de Críticos ni una Unidad de REANIMACIÓN de media estancia, NO tenemos unidad de transporte de secundarios (que funcionaba perfectamente hasta 2012), nuestros Centros de Salud necesitan refuerzo, no se ha repuesto el Médico y el Enfermero del Centro de Salud de Socuéllamos que se eliminó con la crisis.

En plena pandemia, con un compromiso fuerte por parte de la Unión Europea y de los presupuestos del estado para invertir de manera histórica en Sanidad (como no puede ser de otra manera) y blindar los servicios públicos, NO nos creemos la manida retahíla de “NO HAY DINERO”.

Piden a los políticos y responsables de las instituciones de Castilla –La Mancha, "este es el momento de invertir en mejorar las condiciones de nuestra comarca, no nos engañen. Si no apuestan por el Hospital de Tomelloso es porque les importan muy poco las personas que pertenecemos a esta comarca."

Finalizan pidiendo a los políticos de nuestros pueblos, alcaldes, alcaldesas, todos los grupos representados en nuestros ayuntamientos, póngase al frente de las reivindicaciones, representen de verdad a la ciudadanía que les ha puesto donde están, exijan a las instituciones que doten al Hospital de Tomelloso y a los Centros de Salud de la comarca de todo lo que necesitan. "Es su responsabilidad y su obligación."