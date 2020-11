Unos 200 agricultores de Puebla Almuradiel protestan por subida IBI

Alrededor de 200 agricultores y 100 tractores han recorrido las calles del municipio toledano de La Puebla de Almoradiel este miércoles para protestar por la subida "desmesurada" de los IBI urbano en un 10% y rústico en un 30% en base a la cual "salimos perjudicados los de siempre, los trabajadores". Así lo han considerado en el manifiesto que han leído durante su concentración en Plaza de la Constitución, tras haber recorrido distintas calles de la localidad, en el que han manifestado que les han obligado a salir a protestar y manifestarse por la "asfixia" de su profesión.

Han lamentado que los agricultores "han estado ahí en todo momento", incluso durante el confinamiento, en el que según han señalado "dejaron a un lado sus tierras" y dedicaron su tiempo a desinfectar las calles de forma "altruista", y se han preguntado si la forma de agradéceselo es una "subida desmesurada" de los IBI urbano y rústico en un 10% y un 30% respectivamente.

En este sentido, se han referido al motivo de "falta de ingresos muy importante" que ha expuesto el alcalde del municipio, Alberto Tostado, para explicar la subida del IBI, y han apuntado que "no nos parecen coherentes". Han denunciado que los precios "están por los suelos", han criticado que "mientras suben los costes de nuestras explotaciones, los precios de la uva siguen como hace 30 años" y han criticado que ante esta situación se les está pidiendo más a pesar de "la a escasa o nula rentabilidad de nuestros productos".

Aunque el alcalde ve la subida del IBI como "una forma de ayudar al pueblo a progresar", los agricultores han señalado que "salimos perjudicados los de siempre, los trabajadores" y han considerado como un "ninguneo" por parte del equipo del equipo de gobierno local hacia los agricultores al no haber contado con ellos para informarles de la subida y valorar la decisión. Los agricultores han denunciado que "no es ni el mejor momento ni la mejor forma de hacerlo", por lo que han pedido al gobierno local que se abstenga de esta decisión y se deje aconsejar porque "no está cogiendo el camino correcto para llevar a nuestro pueblo hacia el progreso", han finalizado. Al final de la lectura del manifiesto, el alcalde del municipio ha recibido en el Ayuntamiento a los representantes de Asaja Toledo encabezados por su presidenta, Blanca Corroto, que han registrado sus reivindicaciones en el Consistorio.