San Antón acogerá su I Ciclo de Conferencias centrado en la historia de Albacete, la salud y lo digital

Desde este mes y hasta el 19 de enero se celebrarán el 'I Ciclo de Conferencias del barrio Polígono San Antón', un rico programa de diez ponencias, de entrada libre y gratuita, que se realizarán en el salón de actos de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, con una conferencia cada semana, que se celebrarán a las seis de la tarde. “Desde la Concejalía de Barrios y Pedanías, tenemos la obligación de apoyar y fomentar las actividades culturales que dinamizan nuestros barrios”, ha subrayado la concejala del área, Ana Albaladejo, que ha destacado la vida que han recobrado las asociaciones vecinales, cada vez más dinámicas, retomando tras la pandemia sus actos tradicionales, pero también introduciendo otras nuevas, “Albacete está viva”.

En esta línea, el barrio Polígono de San Antón, estrena este programa de conferencias que ha coordinado Virgilio Cencerrado, enfermero jubilado y vecino del barrio, a quien el presidente de la Asociación de Vecinos, Andrés Delicado, ha agradecido su colaboración, al tiempo que ha animado a todos los vecinos y vecinas a participar en estas conferencias. Cualquier persona puede asistir a estas conferencias, con independencia del barrio que viva. La entrada es libre y gratuita, pero es aconsejable inscribirse en el formulario de participación que se ha abierto en la web del barrio: https://barriosananton.es/

Salud, historia y nuevas tecnologías

Virgilio Cencerrado, por su parte, ha detallado que en el diseño de este programa de divulgación se ha buscado abordar temas de interés, que resulten atractivos para la ciudadanía, pero que además serán planteados por parte de los ponentes de forma divulgativa, para que lleguen al gran público. Además, ha recalcado, se ha diseñado un programa variado, donde se tratan diversidad de temas de interés. La delegada de Sanidad, Blanca Hernández, ha querido apoyar esta iniciativa cultural y de divulgación, donde precisamente la salud está muy presente, por la vinculación sanitaria del coordinador.

Cebras, moscas y luna para abrir el ciclo

La primera conferencia será el día 25 de octubre, con el catedrático de la Facultad de Farmacia de Albacete, Jorge Laborda, con una ponencia que han titulado “Cebras, moscas y la luna”.

Continuará el historiador Aurelio Petrel, el 3 de noviembre, respondiendo a la pregunta, ¿qué hacíamos en Albacete hace 1.000 años?; y continuará el 5 de noviembre, con Ángel López y Martín Torralba, profesor de Enfermería y enfermero, respectivamente, que explicarán cómo salvar una vida en mitad de la calle.

El 16 de noviembre, el profesor Alberto Nájera, ofrecerá una ponencia para desmontar los bulos que existen sobre los móviles y antenas; y el 22 de ese mismo mes, las profesoras del IES Amparo Sanz, Carmen Hernández y Carmen Monzó, hablarán de Educación en clave social, con una ponencia titulada Historias no contadas. Ese mes, finalizará con la conferencia de Francisco Botella, ex jefe de Endocrinología del Hospital, que ha titulado ¿Sabes lo que comes?

En diciembre, Tomás Segura, jefe de Neurología del Complejo Hospitalario, hablará del universo que es el cerebro; y el 19 de diciembre será el turno de Eduardo Escario, jefe de Dermatología del Hospital, que hablará sobre esa funda que protege nuestro cuerpo, la piel. Salud, internet y pacientes 3.0 será una conferencia que se podrá ver el 12 de enero, impartida por Ricardo Reolid, coordinador de este proyecto para la formación de los pacientes en esta era tecnológica, que ayudará a discernir dónde buscar información sanitaria en la red de redes.Finalizará el ciclo el 19 de enero con César González, Alejandro Abad y Francisco J. Puertas, especialistas en 3D, con una interesante conferencia y demostración sobre la Realidad Virtual, una realidad que ya está aquí, “llamando a nuestra puerta”.El coordinador de este programa de conferencias ha finalizado anunciado que el próximo año tiene intención de diseñar un nuevo programa, pero protagonizado exclusivamente por ponentes que sean mujeres.