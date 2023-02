Yolanda Díaz abarrota la Filmoteca en la presentación de "Sumar" en Albacete

Yolanda Díaz ha participado en un acto que ha reunido a más de 600 personas, 400 dentro y más de 200 que se han quedado fuera, donde ha defendido que el Ministerio trabaja para los y las trabajadoras: “El Ministerio de Trabajo ya no es la sucursal de nadie. Ni del Ministerio de Economía, ni de Hacienda ni de las empresas. Es la primera vez que representamos la voz de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. . Díaz ha reivindicado la congelación de las hipotecas de manera inmediata para hacer frente a la inflación que estamos viviendo: mejora la vida de la gente cuando actúa, p un paso más.

Respecto a la concentración que se producía en la plaza del Altozano, Díaz ha indicado que la revalorización de salarios de los trabajadores debe ser aplicada de manera urgente: los trabajadores que se estaban manifestando y que llevan 15 años sin ver revalorizados sus salarios. Hago un llamamiento a esa empresa para que suba los salarios. Es una indignidad que con la inflación tenemos estos trabajadores no vean crecer sus salarios. Todo el apoyo para estos trabajadores y sus familias y el mensaje claro para la empresa: que se siente a negociar”.

También hizo un guiño a La Mancha que considera “parte fundamental de la cultura de este país”, ya que "el Quijote es la cultura universal, es también Sara Montiel, es Almodóvar, es José Luis Cuerda" o Rozalén a quien considera una amiga, y ha asegurado que que quiere gobernar “para la mayoría social” pretendiendo un país “en el que La Mancha no esté esquinada”, evitando “un país pequeñito, que a veces, da miedo”.