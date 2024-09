Velilla Group y Onda Cero entregan el Primer Reconocimiento al "Trabajo Bien Hecho" a un estudio sobre covid y depresión

Velilla Group y Atremedia Radio se han unido, en plena Feria de Albacete, para dar a conocer la primera edición del Reconocimiento al Trabajo Bien Hecho que ha recaído en el trabajo de investigación, titulado 'Frailty as a Risk Factor for Depression after COVID-19 Hospital Admission', que ha sido recientemente publicados en la prestigiosa revista internacional 'Geriatrics', y que explora la relación entre la infección por covid y la depresión.

Desde Velilla, empresa que desde 1949 se dedica al diseño, confección y comercialización de uniformes de trabajo, han querido destacar la labor realizada en busca de la excelencia que acaba repercutiendo en la mejora como sociedad. Comprometidos con la seguridad laboral, el confort y la realización personal en el desarrollo de las competencias profesionales , esta compañía da un paso más en su implicación con la ciudad de Albacete y lo hace de la mano de Onda Cero Albacete, medio de comunicación acostumbrado a dar a conocer proyectos interesantes de diferentes ámbitos ocurridos en la provincia.

Reconocimiento al Trabajo Bien Hecho

En esta primera convocatoria, se ha decidido reconocer un innovador estudio del ámbito sanitario nacido durante la pandemia . fueron analizados 72 pacientes, ingresados por coronavirus en Villarrobledo. A todos se les realizó una valoración clínica exhaustiva, dos valoraciones neuropsicológicas completas (incluyendo la escala PHQ-9 para la depresión), análisis de laboratorio, resonancia magnética nuclear, evaluación de la fragilidad (escala Frail) y una valoración nutricional (escala Conut) tanto en el momento del alta hospitalaria como seis meses después.

El 65 por ciento de los pacientes del estudio eran hombres, con una edad media de 69 años. Entre los factores asociados con la depresión a los seis meses del ingreso por coronavirus, se identificaron la fragilidad, la presencia de enfermedad vascular de pequeño vaso en la resonancia magnética, el uso de antidepresivos (por causas diferentes a la depresión, como el insomnio) y los niveles de vitamina D. Mientras, como factores protectores se encontraron una mayor puntuación en la escala cognitiva Camcog (Cambridge Cognitive Examination) y una edad más avanzada.

Lo más significativo del estudio es que el estado de fragilidad es un factor de riesgo importante para la aparición de depresión. La doctora Soler explica que la fragilidad «es un factor crucial a considerar en la recuperación post-covid, y nuestros hallazgos subrayan la necesidad de enfoques personalizados y preventivos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes».

La entrega de esta Distinción ha tenido lugar este lunes 9 de septiembre en el restaurante El callejón en el contexto del primer programa de Feria que Más de uno Albacete realiza con motivo de la fiesta septembrina y que ha contado con la presencia de la directora de Marketing y Comunicación, Isabel Moscardó, y de Gema Jiménez, directora de Atresmedia Albacete, y que ha sido entregado a Sergio Salmerón, investigador principal del grupo formado por profesionales del Servicio de Geriatría del Hospital de Villarrobledo responsable del trabajo que ha agradecido la puesta en valor de un proyecto innovador que pretende poner el acento en el abordaje personalizado en salud mental con el fin de aplazar los problemas relacionados con la depresión en este tipo de pacientes.

Sobre Velilla

Velilla Group atesora 75 años de experiencia en el sector del textil laboral, y ha completado este año la construcción de su nuevo centro logístico en el Polígono de Romica, Albacete con un total de 30.000 m2 y que duplica la capacidad del centro, con lo que se convierte en el almacén de ropa laboral más grande de España.