Unidas Podemos insiste en su negativa a la cesión de un solar de 2.700 metros al Obispado

La portavoz municipal de Unidas Podemos, Nieves Navarro, ha recordado que las intenciones de los dos últimos gobiernos municipales de cederle al Obispado un solar de 2.643 metros cuadrados, valorado en más de un millón de euros, se han podido frenar en dos ocasiones anteriores. “Pero a la vista de los hechos, vemos que el Obispado no va a cejar en su empeño de seguir intentándolo una y otra vez, pese a que la necesidad de lo que piden no está justificada”, y ha insistido en que no cejarán en su objetivo de impedir que el Ayuntamiento se desprenda de una parte de su patrimonio sin saber las necesidades de suelo que en un futuro puede haber en ese barrio para servicios educativos, sanitarios, instalaciones deportivas…

La portavoz de Unidas Podemos ha señalado que estando el PP en el gobierno municipal se intentó la cesión gratuita del solar, y ha sido con el actual gobierno PSOE-Ciudadanos cuando la cesión se ha reconvertido en concesión administrativa para intentar superar los obstáculos legales que planteaba la primera fórmula, y quiere dejar claro que siendo las formas importantes, lo que más nos preocupa es el fondo. Y en este sentido, que el Ayuntamiento ceda suelo público al Obispado para la construcción de una iglesia vulnera el artículo 16.3 de la Constitución en donde se recoge que ninguna confesión tendrá carácter estatal y por lo tanto, la Administración, en este caso ,se estaría vulnerando el principio de neutralidad que debe tener ante las confesiones religiosas.

El Grupo municipal Unidas Podemos también se ha referido a las formas en las que este expediente se reactiva cada cierto tiempo, siendo el denominador común en todas ellas la falta de transparencia, con el fin de tramitarlo de prisa y corriendo y dándoles la menor publicidad posible. “Y estas prisas es lo que hace que el procedimiento del expediente esté lleno de incoherencias y contradicciones, con informes que un día dicen una cosa y que a la semana siguiente dicen otra. O por ejemplo, con informes que justifican el interés social del proyecto como si fuera Cáritas la parte interesada, cuando la petición la hace el Obispado”.

Por su parte, Fernando Cuartero ha denunciado que bajo el disfraz de la cooperación del Estado con la Iglesia, ésta se ha hecho con un patrimonio que no le corresponde gracias a la sumisión de las instituciones. “Esta petición de suelo es un intento más de seguir incrementando su patrimonio y con la excusa de querer hacer un complejo parroquial cuya actividad no requeriría más de 200 metros cuadrados de superficie pretende apropiarse de un terreno de 2.700 metros cuadrados”.