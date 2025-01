Profesionales del Hospital de Albacete regresan a Liberia en una nueva misión urológica

Profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han llevado a cabo, del 22 de noviembre al 1 de diciembre, una nueva misión urológica en Monrovia, capital de Liberia.

Por tercer año consecutivo, y a través de la ONG Surg For All, el equipo liderado por el urólogo de Albacete, José Miguel Giménez Bachs, ha viajado hasta el país africano para continuar con su labor de formación sanitaria y apoyo a pacientes que se enfrentan a patologías urológicas en un territorio que no cuenta con especialistas locales que puedan atenderles.

Junto al doctor Giménez han viajado los urólogos Antonio Salinas, jefe del Servicio de Albacete; y Laura Herráiz, uróloga formada como especialista en Albacete; la anestesista María Rosario Calero y la enfermera de quirófano, Gloria Marco; todos ellos con experiencia previa en este tipo de misiones. Asimismo, se ha unido al equipo Olga Sánchez Huedo, profesora del Colegio María Inmaculada, que ha realizado labores de soporte al equipo y ha podido también comprobar las necesidades de esta población.

En poco más de cinco días, el equipo de profesionales ha llevado a cabo la misión de cooperación en el Hospital Católico San José, donde, además de acercar la cirugía a las personas sin recursos que lo necesitan, forman al personal local, enfermeros y médicos principalmente, para mejorar la asistencia que ofrecen.

Y es que, uno de los objetivos de Surg For All cuando inició su cooperación con el Hospital San José en el año 2020, era crear un Servicio de Urología permanente que permita definir los pacientes que necesitan una intervención fuera del alcance de sus posibilidades actuales y que el equipo que se desplaza en las misiones los pueda solucionar in situ, al tiempo que forma a los sanitarios locales del hospital.

De hecho, en esta última misión del año 2024, el equipo de Albacete ha estado apoyado en quirófano por los instrumentistas Eliza Berry y Thomas S. Kettor, y en planta por los enfermeros Rachel Miller y Victor Kargbo, todos ellos formados en distintos momentos en Valencia.

Intervenciones llevadas a cabo

Durante los días que permanecieron en el Hospital, los profesionales de Albacete han operado a 36 personas, realizando 39 procedimientos. Tal y como indica el organizador de esta misión, el doctor Giménez Bachs, “hemos operado, sobre todo, patología prostática, tanto hiperplasia benigna como cáncer de próstata, muy prevalente entre los liberianos; patolología uretral y otras patologías concomitantes”.

Además del ritmo de intervenciones, la visita de los profesionales de Albacete ha permitido seguir mejorando los conocimientos de los profesionales locales en instrumentación y anestesia. En África, lo habitual es que ejerzan de anestesistas enfermeros que han recibido una formación específica, pero muy alejada de los conocimientos de un especialista en anestesiología y reanimación.

La anestesista María Rosario Calero ha aprovechado esta misión para compartir técnicas avanzadas con los enfermeros locales encargados de la anestesia. Estas nuevas prácticas, ofrecen beneficios significativos para los pacientes al reducir los efectos secundarios posoperatorios.

Estas misiones, además de devolver la salud urológica a pacientes que no podrían acceder a un especialista, permite fortalecer la capacidad del hospital y de los profesionales locales para ofrecer un mejor servicio.

Esta última misión ha contado con la colaboración de la delegación en Albacete de la Asociación Internacional de la Caridad (AIC) Luisas de Marillac.