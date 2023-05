El PP presenta el programa electoral con el que quieren construir una ciudad próspera y acogedora

El candidato del PP a la alcaldía, Manuel Serrano, ha asegurado que trabajará de la mano de los albaceteños y de todos los colectivos para construir “un Albacete de futuro entre todos, abierto, accesible, solidario, próspero, participativo, diverso, seguro, acogedor, emprendedor, eficiente, sensible, dinámico, inclusivo, sostenible y con crecimiento, del que las futuras generaciones se puedan sentir orgullosas”.

Así lo ha señalado el candidato popular durante el acto de presentación de su programa electoral a los diferentes colectivos de la ciudad, donde también han participado los integrantes de su candidatura, asegurando que “es vuestro proyecto porque lo habéis confeccionado vosotros y mi compromiso es ejecutarlo entre todos y de vuestra mano”.

En este sentido, Manuel Serrano ha asegurado que es "un proyecto del que sois responsables y en el que habéis participado, un proyecto de ciudad para todos, con todos y que está por delante de la siglas de mi partido" porque "para nosotros Albacete estará siempre antes que cualquier otro tipo de interés".

Del mismo modo ha explicado que "no es un proyecto individualista, y por eso ha sido presentado por mi equipo porque entiendo el trabajo desde la participación y porque no lo concibo sino es haciéndolo de la mano de los albaceteños".

Manuel Serrano ha explicado que “queremos potenciar e impulsar las grandes cualidades de Albacete, así como las de los sectores y áreas estratégicos para hacer una gran ciudad con mejor calidad de vida, más igualitaria y con mayores oportunidades, capaz de atraer nuevas inversiones, donde las personas estén en el centro de nuestra acción de gobierno”.

En este sentido, ha asegurado que "queremos un Albacete para las personas, en igualdad, con empleo, con oportunidades, con su Feria, su cuchillería, con sus tradiciones, donde se pueda procurar una vivienda, donde se apoye al comercio, a la hostelería, a la gastronomía y la agricultura, donde sea una seña de identidad nuestro turismo y se atiendan las necesidades de las pedanías y los barrios, con el deporte muy presente, donde la aeronáutica sea un reto para la ciudad, un Albacete verde, con una experiencia cultural diaria, donde la logística sea un punto estratégico y la industria sienta el calor y la cercanía del ayuntamiento, una ciudad taurina, comunicada como nunca lo ha estado".

El candidato del PP se ha comprometido a “dejarse la piel” y a ofrecer a los albaceteños “un gobierno de proximidad y con sinceridad”, asegurandoque “vamos a hacerlo con honradez, honestidad, dignidad, compromiso, solvencia, verdad, responsabilidad, gestión, libertad, transparencia, dedicación, esfuerzo y cercanía”.

Manuel Serrano ha señalado que “queremos una ciudad en la que quepa todo el mundo, en la que nadie se sienta olvidado, en la que ayudar de manera activa a nuestro dinámico tejido productivo, social, cultural o deportivo, con la mirada puesta en los grandes proyectos de ciudad, pero sin perder nunca de vista lo pequeño y cotidiano”.

El candidato popular se ha comprometido con la sociedad albaceteña a afrontar de su mano "el futuro y los retos de la ciudad para poder satisfacer el anhelo de las próximas generaciones", asegurando que “losalbaceteños quieren, merecen y necesitan un gobierno que siempre les diga la verdad, que no simule la participación, que no venga con quimeras absurdas y que no venda humo para luego no desarrollar nada de lo anunciado”.

Las 250 medidas que incluye el programa electoral están divididas en cinco bloques. El primero de ellos persigue hacer de Albacete “una ciudad en igualdad, participativa y sin barreras en la que las personaspuedan desarrollar su proyecto vital y avancemos hacia la igualdad real, trabajando para las personas más vulnerables, con la educación como clave para el desarrollo íntegro y la dignidad de las personas y la salud como una gran prioridad, para hacer de nuestros barrios y ciudadun lugar mejor de convivencia para todos”.

El segundo bloque tiene por objetivo avanzar hacia una ciudad “comprometida con el empleo, los autónomos, las empresas, la generación de oportunidades y de riqueza, nuestras áreas industriales, así como con la imagen de Albacete”, mientras que el tercer bloque incluye medidas para mejorar la sostenibilidad, accesibilidad y conexión de nuestra ciudad a través de “un urbanismo sostenible al servicio de los albaceteños, una ciudad verde, eficiente y sostenible como garantía de futuro, apostando por una movilidad sostenible, conectada, accesible y segura para todos”.

En el cuarto bloque del programa electoral de Manuel Serrano, se encuentran medidas encaminadas a “activar Albacete como una ciudad orgullosa de su patrimonio, cultura y deporte, con una alta calidad de vida, a través de nuestra Feria y tradiciones”.

El quinto bloque incluye medidas para construir el futuro de Albacete entre todos a través de grandes proyectos estratégicos para nuestra ciudad en materia logística, de comunicación o transporte, así como para conseguir “una administración moderna y eficiente, orientada al futuro, con la seguridad ciudadana como base de la convivencia”.

El programa electoral de Manuel Serrano incluye además un compromiso ético por el que todas la personas de la candidatura del Partido Popular a las elecciones al Ayuntamiento de Albacete del próximo 28-M se comprometen a “decir siempre la verdad a los albaceteños y no engañarles nunca, a no contratar, ni favorecer, ni beneficiar a nadie que tenga vínculos familiares o políticos con cargos electos del PP del Consistorio albaceteño, y a trabajar por igual para que todos los albaceteños tengan las mismas oportunidades, independientemente de la afiliación política o las ideas que tengan”.

Por último, cabe destacar que se han elaborado diferentes versiones del programa electoral. Concretamente, existe una versión larga, otra resumida, de lectura fácil, así como conceptual e identitaria, con opción también de descarga a través de un código QR.