Mejoras en el Skate Park del Parque Lineal para incrementar su seguridad con una inversión de casi 12.000 euros

La Concejalía de Sostenibilidad, a través de su servicio de mantenimiento de zonas verdes, va a llevar a cabo trabajos de adecuación y mejora en las pistas de skate del Parque Lineal, con una inversión de 11.653 euros, después de recoger las inquietudes y sugerencias planteadas por los usuarios de esta instalación municipal, y en base a las mismas se ha diseñado esta intervención que vendrá a eliminar los acúmulos de agua y mejorar la seguridad de la instalación.

Esta pista de skate se construyó en el año 2009 y, tras más de una década de uso, se considera necesario hacer ciertas mejoras y modificaciones, que den solución a las necesidades planteadas por los usuarios. Así, por ejemplo, se construirá un imbornal en un punto del circuito que suele presentar encharcamiento, bien por agua de lluvia o de salpicadura del riego de la zona verde cercana, ocasionando un problema de seguridad para las personas que utilizan esta instalación deportiva.

Además, se modificarán los accesos al Skate Park, para evitar la entrada de los viandantes y también el acceso de los niños que hacen uso de la zona de juegos infantiles que hay justo al lado, evitando así situaciones de peligrosidad que pueden originarse cuando personas ajenas a esta actividad entran en las pistas.

La actuación aprobada contempla cerrar el acceso a las pistas que se habilitó en su día frente al paso de peatones de la calle Zamora, algo que sí se hará con la valla perimetral de seguridad de la rampa hormigonada. También se vallará el acceso al Skate Park desde el área de juegos infantiles, por la peligrosidad que supone la posible entrada de los menores. Además, atendiendo a la demanda de los usuarios del Skate Park, se instalará en esta valla perimetral una protección para evitar el deterioro de las tablas de skate cuando se golpean con dicha valla.

Por el contrario, para facilitar el acceso de las personas al Parque Lineal en esta zona, se habilitará un nuevo acceso a través de un parterre de césped que hay muy cerca del Templete de la Música, y donde la existencia de una senda formada por el pisoteo del césped, denota que se usa frecuentemente para entrar a esta zona verde. Los trabajos se completarán con la demolición de cuatro cubos rectangulares de hormigón existentes en una de las rampas del circuito skate, para evitar que sean utilizados como bancos por parte de los viandantes, en mitad de la zona de paso del skate. Por último, se instalarán carteles advirtiendo que el Skate Park está dedicado a la práctica de este deporte, por tanto, no debe ser considerado como una zona de recreo, ni de paseo en bicicleta o de peatones, de ahí la conveniencia de no acceder a este recinto si no es para esta práctica deportiva, ya que los patinadores pueden alcanzar grandes velocidades. Igualmente, se aconseja el uso de casco y protecciones dentro del skate y el acceso a mayores de 14 años.