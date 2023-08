Manuel Serrano visita los trabajos de asfaltado que han mejorado el firme en nueve calles de la ciudad

El alcalde de Albacete ha visitado los trabajos de asfaltado que se han estado llevando a cabo en fechas recientes y que están a punto de concluir. Le acompañaban los concejales de Infraestructuras y Urbanismo, Julián Garijo, y de Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera.

Manuel Serrano ha recordado que el gobierno municipal tiene previsto realizar dos o tres planes de asfaltado en nuestra ciudad cada año, y que se ha programado este primer lote de actuaciones “porque las condiciones climatológicas suelen ser favorables en estas fechas, y además se minimizan las molestias a los ciudadanos en una época con menor ocupación en la ciudad por el periodo vacacional”.

Las actuaciones han consistido en realizar un fresado de la capa superior de asfalto para aplicar una nueva, salvo en una de las actuaciones en la calle Ríos Rosas donde ha habido que actuar en capas inferiores para rellenar y recompactar antes de realizar el nuevo asfaltado.

En total se ha actuado en nueve tramos de calle, con 14.000 metros cuadrados de superficie, y se han usado 1.900 toneladas de asfalto. Ya han terminado los trabajos correspondientes a Camino de Calabacicas a Casa del Alfarero; Avenida Ramón y Cajal (desde c/ Padre Romano hasta Paseo de la Cuba).; Calle Alicante (desde c/ Cronista Mateos y Sotos hasta c/ Fernán Pérez de Oliva); Calle Fernán Pérez de Oliva (desde c/ Juan de Toledo a avda. Ramón Menéndez Pidal); Calle Pérez Galdós (entre c/ Rosario y c/ Marqués de Villores); Calle Antonio Machado (desde intersección con c/ Rosario hasta intersección con c/ Bernabé Cantos); Calle Franciscanos (desde c/ Blasco de Garay hasta c/ Rosario); Calle Ríos Rosas (desde c/ Octavio Cuartero hasta c/ Pérez Galdós). Está previsto que mañana miércoles termine el asfaltado en la calle San Pedro (desde c/ Este hasta Glorieta del Sol).

Las marcas viales en las zonas intervenidas se están repintando en horario nocturno, priorizando los pasos de cebra.

El alcalde señala que “hemos hecho un esfuerzo especial para informar a toda la ciudadanía del desarrollo de los trabajos, para reducir al mínimo las molestias y que los afectados conocieran los días en los que se iban a efectuar trabajos en cada calle. En todo caso, pedimos disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas, aunque estamos convencidos de que el resultado merece la pena”.