“La Macarena” sonará en Albacete en el concierto de Los del Río el 5 de septiembre

Los del Río actuarán, en la Caseta de los Jardinillos, el próximo domingo, 5 de septiembre desde las 22.00h, dentro de la programación musical especial que ha organizado el Ayuntamiento de Albacete. Antes lo hará la compañía profesional albaceteña de flamenco fusión y puro Gemenco como teloneros de lujo.

Antonio Romero Monge (Alcalá de Guadaira) y Rafael Ruiz Perdigones (Dos Hermanas) son los integrantes del dúo musical "Los del Río". Se unieron en 1962, cuando tenían 14 años, para participar en el programa "Ronda del Domingo", en Radio Sevilla Cadena Ser. Era la primera vez que se presentaban en público y sorprendieron a toda la audiencia. Ambos trabajaban en Dos Hermanas, municipio que los ha visto crecer y desarrollarse artísticamente. De la mano de uno de los representantes más importantes de la época, Antonio Pulpón, consiguieron su primer contrato en la sala de fiestas "El Guajiro", de Sevilla, donde compartieron escenario con los más grandes del flamenco. En 1966 vieron nacer su primer disco, con Columbia, un EP de cuatro canciones grabado en directo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Ese mismo año debutaron en Madrid, en el tablao flamenco más popular de la época, "Las Brujas".

A partir de ese momento pasearon sus canciones por algunas de las mejores salas de Madrid, como "Caripén", de Lola Flores, y por las grandes fiestas en los mejores acontecimientos sociales de la capital. En 1969 hicieron su primer viaje a América, concretamente a México, donde más adelante también obtuvieron grandes éxitos, así como en Venezuela.

También llegaron a conocer a personalidades como el Rey Hussein de Jordania, para quien también actuaron en varias ocasiones y el Rey Don Juan Carlos, cuando todavía era Príncipe de Asturias, que los acabaría llevando a La Zarzuela para cantar en presencia de Sus Majestades. Con motivo de la Exposición Universal de 1992, en Sevilla, grabaron la canción "Sevilla tiene un color especial". El tema se convirtió en el himno oficioso del evento y tuvo una gran repercusión que ha llegado hasta la actualidad, con su aparición en la película más taquillera de la historia del cine español: ‘Ocho apellidos vascos’.

"MACARENA", UN HITO DISCOGRÁFICO MUNDIAL

Pero su mayor éxito llegaría a partir de 1993, año en que compusieron su canción "Macarena", que supuso un antes y un después en su carrera. La canción se convirtió en todo un fenómeno social que no solo acabaría traspasando fronteras, sino que batiría todos los récords imaginables, tanto de ventas, como de audición, premios, listas, etc. Con más de 14 millones de ejemplares vendidos en el mundo (cuatro millones en Estados Unidos), permanece en el número 1 de Billboard durante 14 semanas consecutivas. El éxito de "Macarena" se prolongó durante varios años y fue acogida en los mayores eventos mundiales: la utilizo Bill Clinton en su campaña a la presidencia de Estados Unidos; fue sintonía en las competiciones deportivas más importantes como la Super Bowl, los Juegos Olímpicos de Atlanta, la final de la NBA, etc.

En la actualidad, Los del Río siguen trabajando con la misma ilusión de siempre y continúan viviendo en Dos Hermanas, después de haber grabado más de una treintena de discos. A lo largo de toda su carrera, con unas ventas de más de 15 millones de discos, también cuentan con 250 discos de Oro y 120 discos de Platino.