Localizados los seis cuerpos de los desaparecidos en Letur

LEER MÁS Localizan un nuevo cuerpo en Letur: se trata de otro varón

"Tenemos los seis cuerpos". Así ha comenzado su declaración el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, tras confirmarse el hallazgo de las últimas dos personas desaparecidas.

Uno de ellos ha aparecido a 12 kilómetros, cerca de donde se encontró el cuerpo de Antonia, y el otro, un kilómetro antes.

Solo se tienen identificados tres cuerpos, el de Dolores, el de Antonia y el de Jonathan. Ahora falta esperar a los resultados de la autoridad judicial que a través de pruebas de ADN o por la huella dactilar, podrán ser identificados.

En cuanto a las labores de búsqueda, "no las podemos dar totalmente por finalizadas. Es muy remoto, pero, podría ocurrir con que ahora nos encontráramos a alguien que no tuviésemos controlado y que estuviese cerca del río, por ejemplo. Por profesionalidad de todo el dispositivo, no daremos por concluido esta emergencia hasta que no tengamos la certeza de que son ellos las seis personas que desaparecieron".

"Son malas noticias pero hay que mirar al futuro y seguir trabajando por la recuperación de Letur" ha señalado Ruiz Santos.