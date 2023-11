Kaizen organiza unas jornadas para facilitar la integración de los niños y niñas con altas capacidades

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, presentó junto a la presidenta de la Asociación Kaizen de Altas Capacidades de Albacete, Silvia Fernández, las III Jornadas de Altas Capacidades. Las Jornadas darán comienzo este viernes en la Casa de la Cultura José Saramago con la proyección del documental “En busca del talento”, a las 18:30 horas, seguido de una mesa coloquio con el autor del documental y diversos profesionales.

Al día siguiente, el sábado día 11, en el Centro Ágora de la calle Lepanto, tras la proyección del corto “Marta” intervendrá el psicólogo del Proyecto Zebra Adrián García Izquierdo con el tema “¿Por qué me veo diferente?”. A continuación hablará el neuropediatra Adrián García Ron, y se cerrarán las jornadas con una mesa redonda sobre el tema “Necesidades de niñas y niñas con altas capacidades”, con la participación de especialistas en neuropediatría y pediatría social, junto a una orientadora y una maestra. Llanos Navarro, en nombre del consistorio local, mostró su agradecimiento con las personas que integran Kaizen “por toda la labor que realizan para conseguir que los niños con altas capacidades tengan una total integración a nivel educativo y social”. La concejala recordó que esta asociación “nació en Albacete hace tres años por iniciativa de un grupo de familias con hijos que presentan altas capacidades, y hoy cuenta con más de ochenta familias asociadas, todas ellas con las mismas inquietudes y preocupaciones”.

Un diez por ciento del alumnado tiene un coeficiente intelectual alto

En torno a un 10% del alumnado tienen un coeficiente intelectual alto, aunque una gran mayoría no están identificados. En muchas ocasiones estos niños tienen dificultades de adaptación, desmotivación, sufren la incomprensión de quienes les rodean y pueden llegar a sufrir acoso escolar, e incluso incurren en fracaso escolar si no reciben la atención adecuada en el sistema educativo. Para evitar situaciones no deseadas, como problemas de ansiedad, depresión, estrés, y baja autoestima, Kaizen se marca como objetivos “visibilizar este colectivo y fomentar una atención adecuada a sus necesidades, así como potenciar que desarrollen sus talentos tanto a nivel educativo como en su tiempo libre. Para ello hay que desterrar mitos y mejorar las opciones de los niños con altas capacidades y mejorar el sistema educativo”, concluyó Llanos Navarro.

La Asociación Kaizen realiza todo el año actividades como talleres temáticos, salidas a la naturaleza y formación para las familias y profesores, y mantienen por tercer año como una cita destacada las jornadas de este fin de semana.