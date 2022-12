Un innovador proyecto de Farmacia Hospitalaria de Hellín obtiene un prestigioso reconocimiento

Un innovador proyecto de Farmacia Hospitalaria de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, acaba de conseguir el primer premio en el Fhutura Campus Sanofi, un encuentro celebrado recientemente en Barcelona. La idea premiada consiste en la elaboración de una herramienta que facilite la deprescripción de fármacos ante la problemática de la polimedicación y cuyo objetivo es mejorar la seguridad del paciente.

El equipo liderado por Gregorio Romero Candel, especialista de Farmacia en el Hospital de Hellín, se ha impuesto a otros 36 hospitales de ámbito nacional que presentaron sus iniciativas en este Hackathon con el que se pretende impulsar la capacidad de innovación para dar respuesta a tres retos relacionados con Farmacia Hospitalaria.

Así, la organización (SEDISA, SEFH y SDLI) de este evento quiere, con la celebración de este campus, acelerar proyectos innovadores de alto impacto, desarrollar proyectos de forma colaborativa e impulsar las habilidades creativas y de innovación de profesionales de Farmacia Hospitalaria.

El prestigioso jurado que ha concedido el galardón a la GAI de Hellín ha valorado estas virtudes en el proyecto llamado “Farma-Depresc”, que como ha detallado Romero Candel ha nacido de la propia observación de la polimedicación, “un problema que supone un coste económico para el sistema y de salud para el paciente”.

Se ha estimado que la prevalencia de polimedicación en mayores de 65 años es cercana al 50 por ciento, con un consumo promedio de 9 medicamentos por paciente. Además, las personas mayores son más susceptibles de tener efectos adversos a los fármacos debido a los cambios fisiológicos propios de la edad. Además, las reacciones adversas causadas por la polimedicación suelen ser responsables de hasta un 30 por ciento de los ingresos hospitalarios en este tipo de pacientes. De ahí la necesidad de deprescripción.

La deprescripción es el cese de un tratamiento de larga duración bajo la supervisión de un profesional médico. Un proceso continuo, no puntual y siempre individualizado en el que no se abandonan los objetivos terapéuticos, sino que se eliminan los riesgos de los medicamentos no beneficiosos. Esta acción debe contar con el paciente y el cuidado