Ibtissam ya tiene su IPAD adaptado para que pueda comunicarse a través de sus pies

El pasado Junio de 2022, AIDISCAM celebró un acto en el hotel universidad de la ciudad de Albacete, para recaudar dinero para la adquisición de un IPAD. Dicha recaudación iría destinada a la ayuda de Ibtissam, una joven que nació con parálisis cerebral y que solo puede comunicarse a través de sus pies.

Desde la asociación, a partir del primer día que se le plantea esta ayuda, se moviliza para que el dispositivo y su programa específico fuese una realidad, y con ello, hacer que esta joven pueda ser más independiente es sus relaciones sociales y personales.

Aunque, en ese acto no se pudo recaudar el dinero, AIDISCAM continuó en el empeño de que no se parase el proyecto, y como siempre a través de otras iniciativas, como un mercadillo solidario, se consiguió recaudar el dinero para el dispositivo; pero quedaba mucho aún por hacer, pues solo el IPAD no valía para la comunicación y había que adaptar un programa específico y trabajar en él.

Ipad adaptado

Durante meses se trabajó con Ibtissam, a través de la colaboración del CEAPAT; se le fue adaptando el programa determinado (que se visualiza a través de pictogramas de su vida diaria), y a continuación se confeccionó un plan de adaptación, que ha culminado en el día de hoy.

Aun así, quedan aún días de trabajo y de ir aumentando el programa, pero la felicidad de Ibtissam ya está más cerca de su realidad de autonomía.

Como expresa Hined, su madre, “no olvidemos que es solo una joven que quiere comunicarse, amar y sentirse libre”.

Al preguntarle al presidente de AIDISCAM, Francisco Cebrián, sobre qué opinaba de este acto, ha mencionado que “hoy Ibtissam es más autónoma y ante todo es más feliz. Trabajamos para estas cosas, así que: hoy es un gran día, y hemos conseguido nuestro objetivo. Solo queda seguir trabajando para que aumentemos la inclusión, que las personas con discapacidad se merecen”.

Ver los ojos de alegría de Ibtissam ha merecido la espera y todo el esfuerzo. La historia de esta joven y este proyecto esta visible en la página web que esta asociación dispone y merece la pena conocerla.