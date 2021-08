El equipo de Gobierno defiende la situación económica del Ayuntamiento de Albacete tras las acusaciones del PP

La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, María José López, ha asegurado que “la situación financiera del Ayuntamiento es estable y se está cumpliendo con los parámetros que nos marca la legislación vigente”. Con esta afirmación, López ha querido salir al paso de las críticas vertidas por el PP, según las cuales, el Consistorio capitalino estaría incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria que contempla la ley orgánica 2/2012 a tenor de los resultados de la ejecución presupuestaria del primer y segundo trimestre del presente año.

María José López ha señalado que “el PP debe dejar de preocuparse por lo que no se ha producido y ocuparse por realizar una oposición más seria y responsable con propuestas motivadas, realizando en esta ocasión, y como suele ser habitual, una crítica interesada, pero no plantea ninguna iniciativa, y se limita a lanzar frases que rozan el populismo, intentando alarmar y confundir a la ciudadanía, sin causa alguna”.

La situación financiera del Ayuntamiento es estable y se está cumpliendo con los parámetros que marca la legislación vigente en materia de Haciendas Locales y de Estabilidad Presupuestaria, ha reiterado la concejala, indicando que “en todo caso, será al final del ejercicio presupuestario cuando se pueda ofrecer el dato definitivo”.

“El PP parece desconocer, lo cual es preocupante, que las denominadas reglas fiscales, tanto en el año 2020 como el 2021, se encuentran suspensas, es decir, que no son de aplicación y no producen efectos. Todo ello se puso en valor cuando se presentaron los Presupuestos capitalinos, tanto los del 2020 como los del 2021 y por ello, al igual que el de la inmensa mayoría de la administraciones, pudimos presentar en el 2021, unos presupuestos más expansivos, de hecho, se apostó por la mayor inversión que se ha producido en los últimos años en la ciudad de Albacete y por un importe de más de 26 millones, en 28 áreas y 100 partidas”, ha subrayado López, recordando a la oposición que “parece que obvian que hubo una pandemia y que este