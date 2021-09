Encierro en las dependencias de la Policía Local de Albacete a las puertas de la "No Feria"

Una decisión, la del encierro, que se ha tomado esta misma tarde ante la falta de acuerdo que ni se ha ni siquiera se ha llegado a abordar en una reunión virtual que no se ha podido celebrar por discrepancias en el formato, la concejala de Seguridad Ciudadana no ha admitido la presencia del grueso de los agentes encerrados en dicha conexión online mientras que para los convocantes era parte fundamental, por lo que este encuentro no se ha llegado a producir. Se espera que a lo largo de la mañana del martes pueda celebrarse por fin la reunión que, desde el sindicato, reclaman se realice con el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, quien , de momento y de forma pública, ha dado la callada por respuesta.

El portavoz del Sindicato Profesional, Juan Pedro Rodríguez, ha explicado la situación actual y los motivos del endurecimiento de las protestas en la antesala de la "No Feria" que congregará a muchas personas en la calle durante los próximos días

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Albacete ha enviado un comunicado el que recuerda que ha habido otras reuniones para tratar el asunto y recuerda que el hecho de decretar las jornadas extraordinarias a desarrollar por el Servicio de

Seguridad no es una decisión caprichosa, sino que es consecuencia de la ausencia de voluntariedad por parte de los agentes para cubrir las necesidades de seguridad de una ciudad de 200.000 habitantes en los próximos días de

actividades festivas y culturales.