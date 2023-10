La Diputación de Albacete estrena Salón de Actos más accesible y sostenible

La Diputación ha 'estrenado' estos días su Salón de Actos tras la reforma que se ha acometido en el espacio durante estos meses, dando lugar a un espacio que gana en accesibilidad, sostenibilidad, versatilidad y funcionalidad, como ha avanzado el presidente.

Santi Cabañero, junto al responsable del Servicio de Mantenimiento de la institución, Juanjo Montejano, ha comprobado cómo se ultiman los últimos detalles para que este espacio se reabra, poniéndose a disposición de la población con un calendario de actividades amplio y diverso, en línea con la voluntad que ha demostrado desde su llegada a la Diputación, defendiendo en la práctica "que la 'Casa Provincial' es, de facto, la 'casa' de la provincia y, como tal, está abierta a posibles iniciativas que venga a sumar".

El objetivo es, como ha explicado Cabañero, que este Salón de Actos continúe siendo el escenario de iniciativas culturales, formativas o informativas organizadas por la Diputación, así como de buena parte de la actividad sociocultural de la provincia en colaboración y coordinación con otras administraciones, organismos, asociaciones y colectivos, "ahora con más posibilidades, gracias a esta reforma que nos permite ofrecer mejores condiciones y, por tanto, ser una mejor anfitriona".

La reapertura oficial se llevó a cabo con el espectáculo de 'ficción sonora' en torno a diferentes cuentos de Edgar Allan Poe a cargo de la agrupación 'A Viva Voz'. Se trata de una actividad organizada por la propia Diputación de la mano de su Servicio de Educación y Cultura, en el marco del III Congreso Internacional "Through the Veil of the Soul": Poe y los placeres del Arte, que impulsa la Asociación Española Edgar Allan Poe junto a la UCLM.

"Todo un lujo", ha apuntado Cabañero, subrayando que 'inaugurar' este espacio con una actividad cultural como ésta es el mejor ejemplo de las posibilidades que ofrece el nuevo Salón de Actos.

Como ha explicado el presidente provincial, se ha aprovechado la necesidad de modernizar este espacio de la Diputación para hacerlo más práctico y útil de cara a las diversas iniciativas que se desarrollan en él, avanzando en accesibilidad y sumando una inversión total de unos 255.000 €.

Este espacio ya contaba con bucle magnético para personas con discapacidad auditiva, y ahora se ha diseñado con recorridos accesibles en todo el recinto, y ha visto duplicarse las plazas habilitadas para personas que necesitan de una silla de ruedas, pasando de dos a cuatro, además de haber reservado otros espacios adicionales para ellas en la zona delantera del Salón.

Además, velando por el cumplimiento de la Agenda 2030 que guía la acción del gobierno de Cabañero, también se ha aprovechado la actuación para avanzar en la sostenibilidad de las propias instalaciones, con una remodelación total de los revestimientos en paredes y suelos y la adquisición de nuevas butacas y nuevos medios audiovisuales, apostando en todos los casos por materiales respetuosos con el medio ambiente, en “una inversión en durabilidad y eficiencia”.

De hecho, en las paredes se ha ejecutado un trasdosado acústico de listones de madera sobre fondo de poliéster reciclado, y en cuanto al pavimento, se ha retirado la moqueta existente colocando caucho natural con huella de carbono negativa. En ambos casos, los revestimientos son ignífugos e hidrófugos, garantizando la seguridad del Salón.

Capacidad para más de 200 personas

En total, cuenta con 223 nuevas butacas que disponen de pala oculta, lo que, a su vez, favorece la celebración de congresos, pruebas y exámenes, avanzando también en la versatilidad del espacio.

Motivo por el que, además, el mobiliario del escenario ha sido elegido para posibilitar diferentes contextos en un mismo acto pudiendo ser, desde un espacio totalmente diáfano hasta el de un coloquio, pasando por la opción de colocar la tradicional mesa de presentaciones o el atril.

Desde una perspectiva más tecnológica, también se han acometido importantes transformaciones, siendo la novedad más llamativa la sustitución del antiguo proyector por una pantalla led de alta definición, de unos 3 por 2 metros, que permitirá la proyección de todo tipo de material. También se han adquirido nuevos altavoces, se ha colocado mayor iluminación al escenario mediante un carril de focos, e iluminación indirecta en los laterales para crear diversos ambientes.

En la zona de vestíbulo del salón de actos también se han acometido mejoras, que van desde el cambio de la cortina (en línea con la nueva estética) y la mejora de las condiciones de ignifugación y aislamiento acústico, hasta la habilitación de un photocall.

Deseando que sea de utilidad tanto para la actividad ordinaria y extraordinaria de la Diputación como para colectivos que requieran su uso para iniciativas de interés público, Santi Cabañero ha aprovechado para recordar que los espacios públicos tienen que ser "espacios vivos y vividos”, señalando este Salón de Actos como “un ejemplo perfecto".