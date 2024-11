Se crea un Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento

El alcalde de Albacete Manuel Serrano ha presidido la constitución del Tribunal Económico-Administrativo del Municipio, que tiene por objeto resolver reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público, dentro de las competencias del Ayuntamiento de Albacete. Está presidido por Saturnina Moreno González, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha; y tiene como vocales a María Esther Sánchez López, profesora de la misma disciplina en la UCLM, y Antonio Villaescusa Soriano, tesorero de la Diputación y del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. El alcalde ha puesto de manifiesto que “los tres tienen una dilatada trayectoria en el ámbito administrativo, docente e investigador, y además han sido designados por unanimidad de todos los concejales de la Corporación, lo que es una garantía de imparcialidad que se une al acreditado prestigio, profesionalidad e independencia de sus componentes”.

Garantizar la defensa de los contribuyentes

Este órgano va a garantizar la defensa de los contribuyentes, ya que la cuantía de los tributos locales, y el elevado coste de acudir a los juzgados contencioso-administrativos, puede tener efectos disuasorios a la hora de interponer un recurso judicial. Sus resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, y contra ellas sólo cabrá interponer recurso contencioso administrativo. El objetivo, según se ha destacado en el acto de constitución, es “modernizar la administración y acercarla al ciudadano desde un plano de igualdad. La tradición jurídica española ha caído a menudo en el vicio de privilegiar a la Administración, poniendo a los administrados en un plano inferior, lo que a veces los aproxima a la indefensión dada la lentitud y el evado coste de las actuaciones judiciales”

En el acto de constitución se ha puesto de manifiesto que “la defensa de los intereses generales no puede derivar en un trato lesivo contra los ciudadanos. Por eso, en los últimos años hay una tendencia creciente de sensibilidad para defender al particular, de modo que no se vea avasallado o simplemente impotente ante los poderes públicos. Este Tribunal económico-administrativo forma parte de esa tendencia, porque pretende facilitar a los ciudadanos la defensa en casos de discrepancia sobre liquidaciones de impuestos y otros actos administrativos de naturaleza económica. Por supuesto que el recurso a la tutela de los tribunales quedará siempre abierto, porque así lo exige nuestro Estado de Derecho y es algo que nadie puede prohibir y ni siquiera obstaculizar” El alcalde ha afirmado que “estamos convencidos de que este Tribunal va a ser un instrumento útil como instancia previa a los tribunales, y que además conseguirá reducir la litigiosidad y por tanto contribuir a la agilidad de la Justicia”.

Además, ha recordado que “este nuevo Tribunal también emitirá dictámenes sobre proyectos de ordenanzas fiscales, y podrá elaborar estudios y propuestas en materia tributaria, para ayudar a que el Ayuntamiento tenga el mayor nivel técnico y la máxima eficacia, dentro del cumplimiento de la ley”.