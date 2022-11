Constituida la plataforma 'Stop Planta ¿Bio?-gas en Fuentealbilla

Cientos de vecinos de Fuentealbilla (Albacete) crean la Plataforma “STOP Planta de ¿Bio? Gas”, con el objetivo de organizarse para impedir la construcción en su localidad de una planta de generación de metano a partir de residuos contaminantes procedentes de la ganadería industrial e intensiva.

La preocupación de los vecinos había ido creciendo en las últimas semanas tras conocer que la empresa BioGas Manchuela S.L tenía previsto construir en su término municipal una planta de producción de metano usando, en su mayoría, residuos y otros subproductos de granjas industriales e intensivas de ganado porcino y avícola.

Esta empresa, BioGas Manchuela, S.L., tramita actualmente los permisos necesarios para su construcción en el Ayuntamiento de Fuentealbilla y en las consejerías de Medioambiente y Desarrollo Sostenible y de Economía y Empresas de la Junta de Castilla La Mancha.

Los vecinos de Fuentealbilla y la plataforma que han creado rechazan totalmente la construcción de esta planta debido a los riesgos que su instalación supone para el medioambiente y la salud, para el futuro de su pueblo y por el impacto negativo que tendrá en su entorno y en su economía y en su calidad de vida.

Ni en tu pueblo, ni en el mío

Para María Ángeles Jiménez, portavoz de Stop Planta ¿Bio?-Gas, “este es un proyecto insostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Dicen que van a generar metano unas a partir de 300.000 toneladas de residuos contaminantes, más de la mitad purines de cerdo. Residuos que no hay en Fuentealbilla, ni en la comarca de la Manchuela, ni en Albacete. Eso no es economía circular -continúa Jiménez- ni una manera eficiente de gestionar los residuos, como pretenden hacer creer a la administración los promotores del proyecto, que son principalmente empresarios de la ganadería intensiva del porcino. Solo trasladan el problema que han creado con sus macro granjas, concentrándolo en supervertederos.

“No queremos este tipo de instalaciones, ni en Fuentealbilla ni en ningún otro pueblo. Estos megaproyectos de producción de metano con residuos de animales no son la solución al problema, son peligrosos y dañinos y desde luego no son una forma de producir energía renovable de manera sostenible”, añade Lucía Gonzálvez, otra de las portavoces de Stop Planta ¿Bio? Gas. “Parar el proyecto aquí, en nuestro pueblo permitirá marcar la senda a otros pueblos donde vaya esta gente con la misma cantinela, y que ponerle el prefijo “Bio” no les permita colársela a nadie más”, concluye.

Para alcanzar sus objetivos e impedir que se construya esta planta, la Plataforma “Stop Planta ¿Bio? Gas”, y bajo el lema “Ni en tu pueblo, ni en el mío”, ha acordado ya el desarrollo de diversas actividades y acciones para concienciar a todos los vecinos de Fuentealbilla y de los pueblos limítrofes de la comarca de la Manchuela del impacto de este proyecto, crear canales de colaboración con otras organizaciones y asociaciones que comparten objetivos similares y presionar a las administraciones públicas implicadas para que tengan en cuenta el “sentir mayoritario del pueblo de Fuentealbilla”.

Entre ellas destaca, la preparación y presentación de alegaciones a la declaración de esta planta que promueve BioGas Manchuela como Proyecto Prioritario por la Junta de Castilla La Mancha. La compañía promotora ha solicitado la Consejería de Economía y Empresas esta declaración y este trámite está ahora en el plazo de exposición pública.

Algo que “Stop Planta de ¿Bio? Gas” considera inadmisible ya que “no cumple los requisitos que marca la legislación autonómica, que indica textualmente que, para serlo tienen que ser proyectos que aporten a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha valor por su relevancia en el impulso económico, social, y territorial, y por ser ambientalmente sostenible”, resume María Ángeles Jiménez.

El Ayuntamiento del municipio presentará alegaciones

Así se ha hecho publico a través de Bando Móvil y en sus redes sociales. Según recoge el escrito, el alcalde de Fuentealbilla, Ángel Salmerón, ha señalado que "debido a la alarma social suscitada, y las dudas que genera el proyecto sobre sus efectos nocivos para el pueblo, la Corporación Municipal entiende que debe estar al lado del sentir general de la población y, por tanto, presentará alegaciones a esa declaración de proyecto prioritario por parte de la administración regional".