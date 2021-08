Comienza el Festival sábado noche en la Plaza de Toros de Albacete

El próximo 28 de agosto, la plaza de toros de Albacete se convertirá en Palace o lo que es lo mismo, en un espacio espectacular, cómodo, seguro e ideal para disfrutar de una tarde y noche para recordar toda la vida al son de algunos de los mejores grupos nacionales de los años 80 y 90, ¡el epicentro de la gran remontada!

Abrirá sus puertas a las 19.30h y desde las 20.30h de la tarde serán La Guardia, Danza Invisible, Seguridad Social, The Refrescos y La Frontera + El Pulpo DJ los que se suban al gran escenario situado en el coso albaceteño para hacernos disfrutar de los mejores sonidos de ayer, hoy y siempre, en riguroso directo, ¡mil calles llevan hasta el festival Sábado Noche?

DIVERTIDO, CÓMODO Y SEGURO

Iluminación espectacular, césped artificial en la zona del ruedo, lonas protectoras en las gradas, servicio de guardarropía, zonas de restauración con accesos directos a cada espacio, entrada y salida de la plaza de toros -y sin problemas- durante todo el festival, etc.

Y la posibilidad de disfrutar del festival desde diferentes zonas de la plaza, con entradas confort, privilege y premium palco, para que te lo puedas pasar pipa con tus amigos de forma cómoda y segura, ¡tras Sábado Noche ya nada será igual!

CARTEL_ FESTIVAL SÁBADO NOCHE ALBACETE

LA GUARDIA

Es una banda de música rock que se formó en la ciudad de Granada (España) en la primera mitad de los años 80. Durante toda su carrera, que se divide en dos etapas, una primera desde 1983 hasta 1997 y otra desde 2003 hasta el día de hoy, han conseguido vender más de un millón y medio de copias, siendo considerada por la crítica especializada como una de las formaciones más importantes de la historia del rock en España.

DANZA INVISIBLE

Es un grupo español de new wave. Está considerado como una de las bandas que formaron parte del entramado de la renombrada movida madrileña durante los años 1980 en España. Es originario de Torremolinos y fue fundado por Ricardo Texidó proveniente del grupo Cámara, junto con Chris Navas y Manolo Rubio, provenientes del grupo punk Adrenalina en 1981.2 Poco después, entró a formar parte Antonio Gil en la sección de guitarras. El último en incorporarse al proyecto de la mano de Ricardo Texidó fue Javier Ojeda, quien sustituyó a Ricardo Texidó como vocalista principal. Se distinguen dos etapas en su trayectoria musical: la primera se caracteriza por un sonido más alternativo y vanguardista, inspirado en grupos británicos como Simple Minds, U2 y The Police, o estadounidenses como Talking Heads o Blondie. La segunda etapa se caracteriza por un acercamiento progresivo hacia la música africana, bailable y caribeña.

SEGURIDAD SOCIAL

Es un grupo español de rock formado en 1982 por José Manuel Casañ en Benetúser, Valencia. La banda es un referente dentro de la Movida de los 80 y del rock español.

Entre sus canciones más conocidas están ‘Chiquilla’, ‘Comerranas’ y ‘Quiero tener tu presencia’. También es muy popular ‘Acuarela’ (versión de Aquarela de Toquinho). A lo largo de su carrera, Seguridad Social ha evolucionado desde el punk skatalítico, de sus inicios, hasta los ritmos latinos y mediterráneos, posicionándose en un lugar destacado dentro del panorama musical español. Con José Manuel Casañ al frente, uno de los artistas más consolidados de la música española.

LA FRONTERA

La historia de La Frontera es la historia de un viaje a ritmo de rock por las praderas de la música española. Ese viaje se inicia en 1985 con el disco “La Frontera” y la mítica canción con la que consiguieron el primer premio del Festival de rock de Madrid, “Duelo al Sol”. La siguiente parada de su andadura discográfica, la hicieron en 1986 con “Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán”, un álbum que despuntó con temas como “La ciudad”, “Volverán los buenos tiempos”, “Judas el Miserable” y, que, afortunadamente para los amantes del buen rock, incluía el tema “Cielo del Sur” que sigue proporcionando a los seguidores de esta mítica banda, la fuerza para no cansarse de viajar con ellos.

En 1987 decidieron variar su ruta y tomar un “Tren de Medianoche” al que no subió su hasta entonces inseparable Toti Árboles, reincorporándose otra vez a la formación en “Rosa de los Vientos”, el trabajo de La Frontera que, en 1989, terminó de consolidar al grupo como una de las bandas más sólidas del pop-rock español de la década de los 80. Este cuarto trabajo les trajo, finalmente, el reconocimiento del público con temas como el archiconocido “El límite”, “Nacido para volar” o “Juan Antonio Cortés”. En 2005 publican “20 años y un día” para conmemorar sus 20 años de música. 2015 es el año de celebrar el 30 Aniversario de la fundación de La Frontera. Se incorpora al grupo el guitarrista Harry Palmer, el grupo vuelve a Universal Music y Se lanza “30 Años en el Límite”, un álbum en directo grabado en la sala El Sol en febrero del mismo año.

THE REFRESCOS

El grupo musical The Refrescos tuvo su origen en Madrid en el año 1984. Sus componentes originales eran Máximo J. Vázquez "Bernárdez" (voz/armónica), Juan Ramón Pardo "Pardini" (guitarra) , "Bul Bul" (batería) y Alberto J. Oyarbide "Albertín Sobórnez" (bajo). El nombre de la banda fue elegido como metáfora de la efervescencia musical del momento de su creación. En sus letras humorísticas, se mezclaba su estilo de pop-rock desenfadado con algo de crítica social y la inclusión de ritmos que iban desde el reggae y el ska. En 1986 comenzaron a tocar el tema "Aquí no hay playa", una canción de clave humorística donde se destacaban las virtudes e inconvenientes de Madrid. Cierto tiempo más tarde, fue la propia Comunidad de Madrid la que apoyó esta canción, razón por la que se distribuyó una maqueta que empezó a sonar con éxito en el programa de radio "Diario Pop" de Radio 3. A partir de ese momento se comenzó a hablar de esta pegadiza canción y de lo prometedor del grupo, que además tenía la virtud de contar con un impactante show en directo gracias a las excentricidades de su vocalista. En 1989 salió a la venta el primer disco "The Refrescos". El single de "Aquí no hay playa" sonó hasta la saciedad durante ese año, llegó a ser una de las canciones del verano y los marcó para bien o para mal. Para muchos, la carrera de la banda termina aquí, pero aún les quedaban unos cuantos años en activo, ¡hasta el momento!

EL PULPO DJ

Carlos Moreno “El Pulpo”, speaker, animador, comunicador, Dj, presentador de Radio y TV, será el encargado de pinchar la mejor música de los años 80 y 90 en el festival Sábado Noche de Albacete, ¡para no parar de bailar!

CUMPLIENDO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTI-COVID

Se trata de un evento adaptado perfectamente a todas las medidas de seguridad y de protección dispuestas por las autoridades sanitarias frente a la covid-19.

Será obligatorio estar sentado en las localidades preasignadas y el uso de mascarilla dentro de la plaza de toros. Disponemos de espacios y accesos, flujos y aforos diseñados para asegurar y mantener la distancia física de seguridad entre personas. Hemos reforzado los protocolos de limpieza y desinfección de espacios para garantizar la máxima seguridad de los asistentes. Desplegamos por todo el recinto de puntos de higienización con dispensadores de gel hidroalcohólico. Etc. #CulturaSegura

ENTRADAS A LA VENTA

Entradas a la venta en:

https://www.ticketvip.es/evento-entradas-festival-sabado-noche-albacete-2021