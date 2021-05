La ciencia se va de cañas en una nueva edición del Pint of Science

Se presenta como una propuesta de encuentro divulgativo y distendido entre investigadores y público general, en el que científicos españoles hablarán de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país.

El profesor de la UCLM y coordinador de UCLMdivulga, Alberto Nájera, participará en la jornada del día 19 con la ponencia:" 5G y el chip prodigioso", durante la cual, el profesor Nájera hablará de bulos y falsas noticias que, con temática variada, coinciden muchas en el despliegue de la 5ª generación de telefonía móvil con el inicio de pandemia. Igualmente, hará un repaso sobre los últimos trabajos de investigación. Contará con el vicerrector de Transformación y Estrategia Digital, Ismael García, como moderador.

Un edición en la que también ha participado el investigador de Castilla-La Mancha Carlos de la Cruz Rodríguez, del Centro Nacional del Hidrógeno, con la charla: Aplicaciones del hidrógeno como vector energético,

Pint of Science ha sido una propuesta divulgativa que ha crecido sostenidamente en España desde hace seis años. En esta sexta edición, en España, se han seleccionado por votación nacional 20 investigadores para el formato digital y se contará con 6 charlas diarias en torno a las áreas temáticas del festival: De los Átomos a las Galaxias, Planeta Tierra, Mente maravillosa, Nuestro Cuerpo, Tech me Out y Nuestra Sociedad.

El festival tiene carácter internacional y se celebrará los mismos días a la misma hora en 30 países de los 5 continentes.

El programa completo, con temas y horarios se puede consultar en la webhttps://pintofscience.es/