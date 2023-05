Cerveza y ciencia: el festival de divulgación científica ‘Pint of Science’ regresa a Albacete

Investigadores e investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participarán un año más en el festival de divulgación científica 'Pint of Science', que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en bares de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con la idea la de acercar la ciencia en lugares de ocio, a través charlas divulgativas y con lenguaje sencillo dirigidas a todos los públicos.

Desde hace varios años, la Universidad de Castilla-La Mancha colabora con el festival de divulgación científica Pint of Science, que celebra su octava edición los próximos días 22, 23 y 24 de mayo. A lo largo de estas tres jornadas se realizarán diferentes charlas divulgativas sobre ciencia, agrupadas en las siguientes áreas temáticas: De los átomos a las galaxias, Planeta Tierra, Mente Maravillosa, Nuestro Cuerpo, Tech Me Out y Nuestra Sociedad.

Estos encuentros se llevarán a cabo en diferentes bares de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con sus respectivos programas.

En Albacete el bar elegido en St. Patricks (Plaza Periodista Antonio Andújar, 1), a partir de las 20 horas con entrada libre. Se abordarán charlas como: los secretos del criptouniverso; la gran represión sexual en el franquismo; la educación física a la luz de la neurociencia; entre el cerebro y corazón; “Please, look up”; e “IA generativa, ¿ángel o demonio? Para ello, se contará con los investigadores e investigadoras de la UCLM: Carlos Esparcia, Carmen Guillén, Juan Carlos Pastor, Inmaculada Posadas, Rocío Ballesteros y José Antonio Gámez.

Pint of Science nació en mayo de 2013 en el Imperial College de Londres, cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron un evento en sus laboratorios con el fin de mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. La idea de dar charlas divulgativas y con lenguaje sencillo dirigidas a todos los públicos se replicó rápidamente en otros países. En esta octava edición española participan 58 localidades repartidas por toda la geografía, dando lugar a más de 500 charlas divididas en 300 eventos de entrada totalmente gratuita.