La capital contará con obras en Hermanos Falcó

El Ayuntamiento va a iniciar en las próximas semanas, previsiblemente a principios de abril, las obras de remodelación integral de la calle Hermanos Falcó, desde el eje formado por las calles Hellín/Almansa hasta la plaza Alberto Mateos, con una distancia total de 570 metros.

Como paso previo a la ejecución de estas obras ya adjudicadas, se han de desarrollar los trabajos de mejora en las redes de saneamiento y abastecimiento, que llevará a cabo Aguas de Albacete y cuyo proyecto ha sido aprobado hoy en la Junta de Gobierno Local.

Estos trabajos derivan de los estudios previos realizados por Aguas de Albacete, tanto a través del modelo matemático de reproducción de la red como de inspecciones visuales y cámaras, tomando en consideración además el envejecimiento de las infraestructuras hidráulicas, el estado de las conducciones, histórico de averías o las necesidades hídricas de esta zona de la ciudad.

El concejal de Infraestructuras, Julián Garijo, ha aclarado que “en cuanto a la red de abastecimiento de agua, se sustituirá el tramo de tubería de fibrocemento que cruza la calle Hermanos Falcó a la altura de Francisco. Javier de Moya, por tubería de fundición dúctil. El resto de tuberías de la zona ya son de fundición dúctil, y algunas fueron renovadas hace algunos años sin haberse registrado incidencias en las mismas”.

En cuanto a la red de saneamiento, las actuaciones están dirigidas a disponer de una red separativa, de aguas residuales por un lado y de aguas pluviales por otro. Se sustituirán todos los colectores de hormigón en masa existentes (en los que se ha detectado erosión generalizada, acumulaciones de sólidos, obstrucciones y fisuras que pueden afectar a su estabilidad estructural) por otros nuevos de PVC, y se añadirá otro colector nuevo del mismo material para recogida de aguas pluviales. Además, se renovarán las acometidas y arquetas domiciliarias de saneamiento y se instalarán nuevas acometidas y arquetas de pluviales para recogida del agua proveniente de las bajantes de los edificios.

Presupuesto y plazo de ejecución

Garijo ha informado de que “el presupuesto para estos trabajos en las redes de abastecimiento y saneamiento es de 1.114.600 euros, y el plazo de ejecución es de 7 meses. Durante la ejecución de estos trabajos, se simultanearán los correspondientes a las obras de urbanización de la calle. La zona mejorará considerablemente gracias a la reposición de los pavimentos de aceras y zonas de aparcamiento y el asfaltado de la calzada, la mejora y adecuación del alumbrado público, el arbolado, la señalización horizontal y vertical, la red semafórica, y del mobiliario urbano. Para esta segunda parte de las obras se ha estimado un plazo de ejecución de 8 meses”.

Respecto a la organización de las obras, el concejal ha resaltado que “garantizará que se afecte lo menos posible a transeúntes y vecinos, maximizando a la vez la calidad de la obra a ejecutar. En relación al primero de estos aspectos, siempre deberá quedar garantizada la accesibilidad peatonal, para lo cual nunca se actuará sobre las dos aceras de un mismo tramo, de forma que hasta que una acera no quede totalmente ejecutada (con adoquín colocado, remates realizados, arbolado plantado, etc.), no podrá comenzarse la demolición en la acera contraria. En cuanto a la accesibilidad para tráfico rodado, será interrumpida sólo de forma puntual y para cuestiones que lo exijan por no existir alternativa”.