El PP del Ayuntamiento de Albacete solicita un borrador de los Presupuestos 2023

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Serrano, ha criticado que “estemos en marzo y el gobierno del PSOE y Ciudadanos no haya presentado un borrador de presupuesto para este año y trate de responsabilizar a la oposición de su incapacidad para gestionar y gobernar este Ayuntamiento”. “Gracias a la gestión ‘brillante’ de Emilio Sáez Albacete está sin presupuesto municipal en 2023, ha abdicado su responsabilidad de gobernar y gestionar el futuro y el progreso de esta ciudad”.

Serrano, que ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal Alberto Reina, ha criticado los elevados niveles de deuda que ha alcanzado el Ayuntamiento de Albacete bajo la gestión del gobierno del PSOE y Ciudadanos “que nos están situando muy cerca del nivel de 2011 cuando dejaron las arcas públicas temblando”.

El portavoz popular se ha referido así a los datos que se reflejan en los informes de Tesorería e Intervención en el Ayuntamiento que recogen que el Ayuntamiento de Albacete acumula una deuda cercana a los 90 millones de euros “por los que estamos pagando unos intereses muy elevados, cuando encima tienen 65 millones de euros en los bancos de inversiones sin ejecutar cuyos préstamos sí que se han ido pidiendo”. En este sentido, ha explicado que para el 2023 se estima que el Ayuntamiento de Albacete pagará más de 3 millones de euros de intereses “cuando el año pasado se pagaron 300.000 euros y en 2021 fueron apenas 27.000”.

“Sáez se empeñó en pedir el préstamo ¿y saben cuánto de los 26 millones de euros de 2022 han ejecutado?, 90.000 euros, apenas un 0,48%”, ha lamentado el portavoz popular. Ha recordado además que de todo lo presupuestado por el gobierno de PSOE y Ciudadanos en inversiones en estos cuatro años apenas han ejecutado un 25%. “Este gobierno no ha sido capaz de ejecutar una sola inversión que ni viniera licitada, adjudicada, proyectada o presupuestada en la pasada Corporación, con un gobierno del Partido Popular”.

El portavoz popular ha emplazado al señor Sáez que presente un borrador de presupuesto “y que de lo contrario explique a los albaceteños porqué no lo hace, porque a los vecinos hay que decirles la verdad, que nos deje de mentir ya de una vez por todas y no nos acuse de no apoyarlo porque no lo hay”. En este sentido, ha recordado que el Partido Popular ya apoyó en el 2020 un presupuesto municipal pactado entre todos los grupos municipales “aunque luego no cumplieran ni uno solo de sus compromisos vanagloriándose de que habían engañado al Partido Popular cuando en realidad estaban engañando a todos los albaceteños”.