Auxilian a una persona que cayó por un terraplén en la cuneta de la autovía A-30

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete han auxiliado a un vecino de la provincia de Alicante, de 74 años de edad, que tras haber caído por un terraplén de la autovía A-30 (Albacete-Murcia) se encontraba semiinconsciente.

Actuaciones

Cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Albacete prestaba servicio de vigilancia de vías de comunicación, concretamente por la autovía A-30 (Albacete-Murcia), observaron la presencia de un vehículo que se encontraba parado en el arcén de la citada vía, careciendo de elementos de señalización.

En una primera inspección ocular del vehículo, los agentes de la Benemérita no observaron signos externos que pudieran verificar que hubiese sufrido algún tipo de accidente, no encontrándose por las inmediaciones a ninguna persona, comunicando la incidencia a la Central Operativa de Tráfico (COTA) cuyos operadores no habían recibido ninguna llamada sobre la misma.

Semiinconsciente y oculto entre la maleza de un terraplén de la autovía

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a la señalización del vehículo, así como a mirar detenidamente por los alrededores, localizando, en la parte baja del terraplén de la cuneta de la autovía, a un hombre de avanzada edad, semioculto entre la maleza, que permanecía tumbado boca arriba, semiinconsciente, muy débil y con síntomas evidentes de deshidratación.

Desvanecimiento que le hizo caer por el terraplén

Según pudieron conocer los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, esta persona bajó del vehículo que conducía, al encontrarse indispuesta, momento en que sufrió un desvanecimiento que produjo su caída en el lugar donde fue localizado.

Hasta la llegada de los servicios sanitarios, fueron los propios agentes del Cuerpo quienes les prestaron los primeros auxilios, siendo posteriormente estabilizado y trasladado en ambulancia hasta el Hospital General Universitario de Albacete para un exhaustivo examen facultativo.