Un astro del rock español actuará en Albacete el próximo 10 de septiembre

Tras una dulce despedida con la gira ‘Bye Bye Ríos’ y el sorprendente e inesperado ‘Symphonic Ríos’, Miguel Ríos dio la buena noticia en plena pandemia mundial con su regreso. Y lo ha hecho junto a The Black Betty Trio, su nueva banda con quien ha publicado ‘El blues de la tercera edad’, primer tema inédito en 12 años y, más tarde, “La Estirpe de Caín”, un tema que relata con una visión crítica los efectos de la pandemia mundial y que invita a reflexionar por todos y cada uno de nosotros de manera individual, al que le siguió la maravillosa y sobrecogedora ‘Que salgan los Clowns’ (Send in the Clowns).

Rockero incansable, Miguel Ríos inicia así una nueva etapa junto a The Black Betty Trio, con quienes ha lanzado su último álbum ‘Un largo tiempo’ y con el que está girando por los principales escenarios de nuestro país, coincidiendo con el 77 cumpleaños del artista.

Innumerables éxitos durante décadas de carrera como ‘Bienvenidos’, ‘El rock de la cárcel’, ‘El río’, ‘El himno a la alegría’ o ‘Santa Lucía’ son solo meros ejemplos de una trayectoria impecable y reconocida mundialmente.

El próximo viernes, 10 de septiembre, desde las 21.30h, será una noche especial para disfrutar de la maestría rockera de Miguel Ríos & The Black Betty Trio en Albacete. Swinging Cats Club Band será la banda telonera .

Se trata de un evento que cumple con todas las medidas del protocolo anti-covid-19 que plantean las autoridades sanitarias. #CulturaSegura

Las entradas ya están a la venta en: https://www.ticketvip.es/evento-entradas-miguel-rios-albacete-caseta-de-los-jardinillos