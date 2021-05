Aprobada la reordenación del tráfico que permitirá la peatonalización de la denominada "almendra central"

La Comisión Informativa de Movilidad Urbana ha dado el visto bueno al Plan de Reordenación del Tráfico en el centro, dentro de la estrategia peatonal diseñada por el Ayuntamiento de Albacete para la ciudad. La propuesta, que ya fue analizada y mejorada tras pasar por la Mesa de la Movilidad, será posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno Local.

En este marco, y después de dos años de transformación urbana por parte del Ayuntamiento de Albacete, con la peatonalización el pasado 2020 de las calles Rosario y Gaona, el concejal de Movilidad Urbana ha avanzado los cambios en la circulación rodada que se aplicarán para crear una gran almendra peatonal en el centro urbano.

Estas propuestas, una veintena, incluyen el cierre al tráfico de las calles Tesifonte Gallego desde Tinte, Marqués de Molins y plaza del Altozano, hasta calle San Agustín. De la misma manera, no se podrá circular por el carril de salida del Paseo de la Libertad, desde San Agustín hasta Alcalde Conangla, y se cambiará el sentido de la calle Tinte, en el tramo desde Tesifonte Gallego hasta la plaza de Carretas.

Y partiendo de la peatonalización de la ‘almendra central’, el eje Tesifonte Gallego-Marqués de Molins-Paseo de la Libertad, son precisos más cambios en la ordenación del tráfico, como la limitación a un solo sentido de la circulación en la calle San Agustín, estableciendo como sentido de circulación desde la Plaza de Carretas hacia Altozano, asegurando así la continuidad del tráfico hasta Martínez Villena, y se modificará el sentido de la calle Cid, de forma que dicha vía sirva de acceso desde Alcalde Conangla hacia plaza de Carretas.

Más cambios

Por otro lado, la calle Santa Quiteria también verá alterado su sentido entre las calles Cid y Oro, y cambio de sentido de Puerta de Valencia, de forma que dicha vía tendrá sentido de circulación desde calle Cid hacia calle Puerta de Valencia, y hacia plaza Alberto Mateos. Esta transformación también llevará al cambio de sentido de la calle Puerta de Murcia para que el tráfico circule desde Batalla del Salado hacia Puerta de Murcia y posterior giro a derecha, hacia Santa Quiteria y Puerta de Valencia; cambio de sentido de las calles Parra, Jesús Nazareno y Dionisio Guardiola -tramo entre Teodoro Camino y calle Nueva-, para permitir el acceso desde calle Santa Quiteria hasta Teodoro Camino; otro cambio de sentido afectará a la calle Muelle, de forma que esta vía sirva para acceder desde Alcalde Conangla hacia calles Cervantes y San Agustín, y de la misma forma se modificará el sentido de la calle Salamanca, que quedará configurada como salida desde San Agustín hacia Alcalde Conangla, estableciendo nueva regulación semafórica.

El Consistorio también remodelará la plaza Alberto Mateos para favorecer la capacidad de la calle Alcalde Conangla, estableciendo una nueva regulación semafórica que priorice el tránsito desde Alcalde Conangla hacia Hermanos Falcó y carretera de Valencia. En esta línea, se remodelará el entorno de dicha glorieta para eliminar vehículos estacionados en los carriles exteriores, mejorando su capacidad y visibilidad.

La propuesta de la Concejalía de Movilidad Urbana aprobada contempla además la eliminación del sentido de entrada de vehículos por la calle Vistabella hacia la glorieta de la plaza Alberto Mateos, y el cambio de sentido de la calle Diego de Velázquez en el tramo entre Puerta de Valencia y Puerta de Murcia, de forma que no se incorporen vehículos al nudo de Alberto Mateos, y, a su vez, se pueda establecer una mejor solución de entrada de los vehículos a la gasolinera, evitando que se taponen las vías de circulación de la glorieta. Los cambios de sentido también afectarán a la entrada a la zona del aparcamiento ubicada frente a La Pajarita, de forma que Alcalde Conangla, desde el Paseo de Libertad hasta el Puente de Madera mantenga un único sentido de circulación.

Continuidad

“El compromiso de la Concejalía de Movilidad es seguir creando esta nueva ciudad que abarque todo el centro de nuestra urbe, actualmente tenemos dos áreas peatonales que son atravesadas por Marqués de Molins y Tesifonte Gallego, creando una división que entorpece la creación de esta gran zona peatonal, y de ahí que se haya propuesto la unión de estas zonas, y para ello se va a hacer peatonal estas vías desde el cruce de la Calle Tinte hasta el Paseo de la Libertad”, ha apuntado González, aclarando que la actuación prevista “va a ser más ambiciosa”, pues se prevé la intervención en obra desde la plaza Gabriel Lodares hasta el cruce del Paseo de la Libertad con la Calle Alcalde Conangla. “Es sin duda la intervención más ambiciosa de la historia de nuestra ciudad y la transformación no sólo de estas calles, sino también del cambio en la movilidad de nuestra ciudad”, ha subrayado el concejal de Movilidad Urbana.

“Todos los cambios llevarán un tiempo asimilarlos, pero estamos seguros de que en muy poco tiempo será absorbidos e incorporados en las rutinas diarias de los vecinos y las vecinas”, ha explicado el edil responsable de las Concejalías de Movilidad Urbana y Educación, quien ha anotado que “se van a producir cambios en el sentido de las calles, pero también en las líneas de transporte urbano, pues queremos que la calle Ancha tenga una importante protección y no se pueda circular por ella, salvo por emergencias, además de que no existen aparcamientos privados, lo que ayuda a este fin, todas las labores como la de carga y descarga se llevarán a cabo por las calles adyacentes en los horarios habituales para esta actividad”.

José González ha agradecido, además, las aportaciones y el respaldo dado a estos cambios por parte de los grupos políticos municipales y colectivos ciudadanos en la elaboración de estas propuestas, haciendo especial hincapié en la necesaria consolidación del cambio normativo en la Ordenanza Municipal de Circulación, de tal manera que se puedan establecer condiciones especiales de regulación en determinadas vías peatonales, permitiendo, eso sí, el paso de vehículos de emergencia o asistencia a ciudadanos por imposibilidad de salud para desplazarse. Además, estas restricciones al tráfico en el eje peatonal Tesifonte Gallego (desde calle Tinte)-Marqués de Molins-Altozano llevarán consigo la supresión del uso para carga y descarga y otros que pueden ser servidos alternativamente desde las calles Mayor y Concepción.

Cambios de sentido Zona Centro | Ayuntamiento de Albacet

Rondas de circulacion Zona Centro | Ayuntamiento de Albacete

Control de accesos

También está previsto implementar y señalizar el sistema de control de accesos mediante cámaras de tráfico como ya se hizo en las calles Rosario y Gaona, en la nueva zona peatonal generada. Y se establecerán condiciones especiales para el desarrollo de obras en edificios y fachadas, y actuaciones que impliquen ocupación de la vía pública.

González ha subrayado que este plan contempla la restricción general al paso de vehículos general por la calle Nueva, en el tramo entre Dionisio Guardiola y Tinte, de tal manera que solo pueda ser utilizada para facilitar el tránsito a los residentes de la zona, “medida que debe implantarse cuando se pueda extender el sistema de control de tráfico mediante cámaras y autorización previa”. Y por último, se crearán nuevas paradas de autobuses urbanos en Alcalde Conangla (entre Salamanca y Muelle), San Agustín número 5, Tinte número 56, Baños (Mercado Villacerrada) y Alcalde Conangla números 44 y 76.

El concejal de Movilidad Urbana ha insistido en que todas estas medidas están encaminadas a fomentar el tránsito peatonal en una ciudad cuya orografía es plana, “y en todo caso que se utilicen los transportes públicos, medios de transporte no contaminantes como las bicicletas y los vehículos de movilidad personal (VMP) y, en último caso si no hay mas remedio se use el vehículo privado con moderación”.