La D.O. Almansa nos invita a “disfrutar momentos inolvidables” en una Jornada el próximo 28 de noviembre en la Casa Perona

Los vinos de la Denominación de Origen Almansa serán protagonistas el próximo lunes 28 de noviembre en estas jornadas de encuentro con sabor ´Disfrutando momentos inolvidables’, que aunarán actividades formativas, divulgativas y, por supuesto, gastronómicas, para promocionar las características que hacen únicos a los vinos de la Denominación de Origen Almansa.

Durante todo el día, profesionales del sector, enólogos, catadores contrastados y consumidor final, se darán cita en Albacete para acercar y conocer de primera mano las singularidades del territorio y las bondades de los vinos más destacados.

Por la mañana, a partir de las 11:00 h, la Casa Perona acogerá la mesa redonda que llevará por título “El origen de la D.O. Almansa y las características de sus vinos”. En este encuentro participarán Adolfo Cano, presidente de la D.O. Almansa; Juan Pablo Bonete Piqueras, enólogo de Bodegas Piqueras; Pepe Rodríguez de Vera, enólogo de la bodega Rodríguez de Vera; Pedro Sarrión Martínez, prestigioso enólogo con una más que contrastada trayectoria y Francisco Montero, catedrático de Producción vegetal de la Universidad de Castilla La Mancha. Acto seguido, el restaurante + Ideas de Higueruela ofrecerá un showcooking para los asistentes a la jornada, con tapas que estarán maridadas con los vinos de la D.O. Almansa.

La jornada se reanudará a las 17 h en el Casino Primitivo de Albacete, donde habrá a un showroom abierto al público, previa inscripción a través de su página web, a cargo de las bodegas que conforman la denominación de origen. Paralelamente, en un espacio anexo se realizará una cata a ciegas con Juan Huerta (enólogo), Eliecer García (sumiller de Casa Ramona), Francisco Antonio Tobarra (sumiller de Casa Antonio) y Joaquín Velasco (comentarista de vinos), para seleccionar los vinos que representarán a la D.O. Almansa en el 2023.

Para finalizar las jornadas, se celebrará “La Gala D.O. Almansa” dirigida por el escritor almanseño y profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, Óscar Martínez. En este acto, al que para asistir será necesaria una invitación por parte de la D.O. Almansa, se reconocerá a los vinos seleccionados para el 2023 y se hará entrega de dos menciones especiales a representantes del sector que han contribuido en el desarrollo de la D.O. Por último, se nombrará al embajador de la D.O. Almansa como representante de la marca de calidad, y se le hará entrega de un reconocimiento a los valores y experiencias compartidas con los vinos de la D.O. Almansa. La gala se cerrará con una cena en la que se degustarán los mejores platos y vinos de la zona.

El presidente de la D.O. Almansa, Adolfo Cano, ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía participe del evento. “Tras finalizar una exitosa temporada de vendimia, hemos organizado esta jornada con mucha ambición e ilusión, tratando de reunir a grandes representantes del sector de nuestra tierra con el objetivo de dar a conocer las bondades de nuestros vinos”, ha comentado. Por ello, desde la organización se espera una gran acogida y participación en este encuentro con sabor que tendrá en los vinos almanseños unos protagonistas de excepción. En la web oficial de la D.O. Almansa, https://denominacion-origen-almansa.com/, se puede encontrar más información sobre nuestros vinos y las doce bodegas con el sello de calidad y reservar plaza para participar en el evento del próximo 28 de noviembre en Albacete.