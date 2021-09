Albacete se la juega este fin de semana en el Torneo de Tenis de Mesa

Este torneo será disputado por 64 jugadores procedentes de distintos lugares de la geografía nacional. Esta edición contará con una extraordinaria representación del más alto nivel. Hasta siete jugadores con ranking internacional (ITTF) y veinte jugadores con categoría de División de Honor y Superdivisión, lo que convierte al torneo Ciudad de Albacete en el de mayor nivel del sur de España.

Entre los jugadores destacados: Youssef Abdel Aziz: Campeón Junior de Africa 2016 Javier Benito: Campeón de España sub 23 y dobles, ha jugado en varias ligas europeas (Francia, Alemania) Adrián Morato: Jugador liga Francia Moises Alvarez: Campeón de España sub 23 dobles Rafael de las Heras: Jugador superdivisión española Marc Gutiérrez: Reciente medallista sub 19 con España en el último Canpeonato de Europa Miguel Núñez: Reciente medallista sub 19 con España en el último campeonato de Europa.

El torneo contará con la participación de hasta 16 jugadores de Albacete, la mayoría de la capital pero también de Caudete y Hellín. El torneo tendrá lugar desde las 9’30 h del próximo Domingo día 12 de septiembre, siendo por la mañana la competición por grupos y a partir de las 16 h de la tarde las rondas finales.