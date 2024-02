600 guías para prevenir y combatir la violencia de género desde el ámbito laboral

Como resultado de la colaboración y el trabajo coordinado entre instituciones y los agentes sociales y económicos de Albacete (CCOO, UGT, FEDA, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Albacete, desde sus respectivas Áreas de Igualdad y en colaboración con el Ayuntamiento de Hellín), se ha lanzado la guía para prevenir y combatir la violencia de género desde el ámbito laboral editada por el Observatorio Provincial de Igualdad en las Relaciones Laborales, OPI AB.

Esta guía responde a uno de los principales cambios que trajo consigo la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como fue dejar de considerar la violencia como un asunto privado, que quedaba de puertas para adentro. Desde entonces, la violencia machista es considerada un problema social y estructural y, por tanto, todas y cada una de las personas podemos ser parte de la solución y actuar como agentes de prevención.

El ámbito laboral es uno de los espacios en los que más horas pasamos al día y es, por tanto, un espacio de socialización muy importante para quienes lo comparten. Partiendo de esta realidad y en el marco de un plan de trabajo consensuando entre las organizaciones del OPI AB, se ha realizado una guía que proporciona información muy práctica, de fácil lectura y acceso, que ayuda a detectar cuando una mujer puede estar sufriendo algún tipo de violencia de género y, lo que es aún más importante, para saber cómo se puede actuar desde el ámbito de la dirección de la empresa y de sus compañeras y compañeros de trabajo. Garantizando en todo momento el respeto, la discreción y la confidencialidad de la víctima.

La guía, que va a ser distribuida en los centros de trabajo, tiene varias partes diferenciadas: La primera de ellas se refiere a lo que es la violencia de género y sus distintas manifestaciones, siempre atendiendo a su marco normativo de aplicación; la segunda, se centra en ofrecer una respuesta eficaz desde el entorno de trabajo y para ello se proporcionan algunas pautas que pueden contribuir a detectar una situación de violencia de género, al mismo tiempo que se hacen recomendaciones sobre cómo debe actuar la empresa y las compañeras y compañeros. Y la última parte, es un directorio de recursos de atención a personas víctimas de violencia de género a los que poder dirigirse, ya sea en situaciones de emergencia o para solicitar asesoramiento y apoyo.

En este sentido, se quiere hacer hincapié en que para una mujer trabajadora que está sufriendo violencia de género no es fácil mantener un comportamiento y un ritmo de trabajo normal. Sin embargo, no siempre las señales son claramente visibles o evidentes, y por eso la guía apunta algunos posibles síntomas y actitudes que pueden alertar a su entorno laboral de que algo no marcha bien.

Preservar la intimidad de la mujer

La guía incluye además un resumen de los derechos que asisten a la mujer víctima de violencia de género, que no siempre son conocidos y que en un momento dado pueden ser determinantes para que la mujer tome decisiones que la ayuden a poner fin a su situación. Junto a la guía se ha editado un tríptico a modo de resumen esquemático, con la finalidad de que su lectura llegue al mayor número de personas y tengan una aproximación a la problemática y a lo que se propone para contribuir a combatirla y erradicarla.

Cabe destacar que esta guía es también una iniciativa pionera del Observatorio de Igualdad, ya que estas guías suelen surgir en otros espacios pero no desde el ámbito laboral y de forma coordinada por las agentes sociales.