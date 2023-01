Hasta el 31 de enero se puede solicitar la ampliación por la Covid-19 de las terrazas en hostelería

El concejal de Movilidad Urbana, José González, ha anunciado que no se podrá ampliar ni reducir la superficie Covid-19 ya autorizada con anterioridad, “y si no se solicita la ampliación, se entenderá que se ha optado por no mantenerla y por lo tanto las ampliaciones Covid-19 otorgadas hasta el momento dejarán de tener efecto el próximo 31 de diciembre de 2021”.

Respecto al procedimiento para la solicitud de la ampliación voluntaria para las terrazas por la Covid-19, el concejal de Movilidad Urbana ha indicado que tendrá que pedirse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es

, con el trámite denominado Terrazas 2022. Solicitud ampliación COVID para la ocupación de vía púbica, “y debe hacerse a través del formulario incluido en el trámite o mediante el formulario PDF que también se encuentra en el mismo”.

Hay que indicar si ha tenido ampliación por la pandemia en los años 2020 o 2021, si desea mantenerla o no, y el periodo para el que se solicita, bien, estacional o anual. En caso de haber solicitado plataforma de manera extraordinaria para los meses de enero y febrero, es necesario señalar si se desea o no solicitar ampliación por la Covid-19 para ese mismo periodo.

De acuerdo con los datos facilitados por el concejal de Movilidad Urbana, hay contabilizadas 201 terrazas que fueron informadas favorablemente para ampliación extraordinaria por la Covid-19 para 2020 y prorrogadas para 2021. Por otro lado, entre nuevas peticiones y las revisadas en 2021 se han informado positivamente 29 terrazas, “por lo que en total debe haber 230 ampliaciones extraordinarias por la pandemia autorizadas en 2021”.

“Con esta prórroga tratamos de apoyar a uno de los sectores más castigados por la pandemia, y más en unos momentos en los que es necesario dar las máximas facilidades para los hosteleros ante la situación de la Covid-19”, ha concluido González.

