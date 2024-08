UGT y CCOO denuncian falta de personal en Correos en Cantabria

La plantilla de Correos en Torrelavega, a instancias de Comisiones Obreras y UGT, se ha concentrado este jueves en las puertas de la oficina de la ciudad para denunciar la situación que atraviesa por la falta de personal y que, aunque "no es nueva, se está agravando en las últimas semanas", por lo que no descartan "un otoño caliente", con más movilizaciones.

"La política de no contratación de la empresa pública está provocando que sea imposible ofrecer el servicio de calidad que merece la ciudadanía no sólo de esta ciudad, sino de toda Cantabria", han advertido, al señalar que la "carencia" de empleados, la "sobrecarga de trabajo" y la imposibilidad de "hacer el reparto como es debido" es algo que se repite por toda la región.

Y de seguir así la situación y no adoptarse las medidas necesarias, ambos sindicatos no descartan "un otoño caliente" con más movilizaciones.

Según los respectivos portavoces de UGT y CCOO, Monserrat Noriega y Juan Carlos Aizpurúa, Correos se está cubriendo al personal de vacaciones, ni las bajas ni las vacantes tampoco, y en las carterías está trabajando "el 40 por ciento de las plantillas", fruto -dicen- de los "recortes en contratación" que ha venido haciendo la empresa postal durante los últimos meses y de la "nefasta política de gestión del anterior presidente de la entidad".

Ambos sindicatos han criticado que la falta de personal está provocando que la plantilla tenga una "brutal sobrecarga de trabajo" y "el agotamiento y el estrés" de los empleados.

Y en el caso concreto de Torrelavega, han denunciado que, a día de hoy, "hay 15.000 cartas retenidas, 5.000 impresos y en torno a 5.000 notificaciones", alertando del "agravio" que esto puede suponer para la ciudadanía. Además, han lamentado que, "en determinados momentos, la plantilla normal de 60 personas ha menguado a 14".

Por todo lo anterior, las secciones postales de UGT y CCOO han avisado que, si se mantiene esta situación y no se adoptan las soluciones necesarias, no descartan "un otoño caliente" con movilizaciones, porque "la plantilla no puede asumir que siga subiendo el volumen de trabajo".

"Si queremos que Correos funcione, la empresa tendrá que poner los medios y adoptar las medidas necesarias. No es de recibo que haya zonas donde sólo se reparte una vez a la semana cuando la directiva europea dice que se tiene que repartir cinco días", han concluido los representantes sindicales de UGT y CCOO.