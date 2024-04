En torno a 5000 personas extranjeras podrían regularizar su situación en Cantabria

Tener un contrato laboral, prestación por desempleo, que los niños y niñas puedan federarse en un deporte o poder viajar a su país son algunos de los derechos que podrán adquirir las personas extranjeras tras regularizar su situación.

Una meta que está más cerca gracias a la toma en consideración por parte de Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular que contó con 6.500 firmas de Cantabria, 2.000 de las cuales procedieron de Cáritas. Desde la organización, que trabaja a diario con personas en situación irregular, celebran esta iniciativa, pero lamentan la complejidad a la que se enfrentan estas personas para regularizar su estado.

En este sentido, Estefanía Chaves, responsable de sensibilización de Cáritas Diocesana de Santander, denuncia que “la gente no está en situación administrativa irregular porque quiere, sino porque es realmente complicado acceder y mantener la regularidad. La Ley de Extranjería no es realista”. Además, desde la entidad señalan que la cifra de 5.000 personas que se verán beneficiadas en Cantabria no es real puesto que, “no hay cifras oficiales y además la iniciativa no afectará a todos”.

La Iniciativa Legislativa Popular sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras es fruto de un proceso iniciado desde la sociedad civil en el año 2021, y que ha contado con el respaldo, a través de sus firmas, de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones.